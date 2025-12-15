‘황금 콤비’ 임종훈-신유빈, 만리장성 넘고 ‘왕중왕전 우승’

‘황금 콤비’ 임종훈(28·한국거래소)-신유빈(21·대한항공) 조가 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 2025에서 ‘만리장성’ 중국을 넘고 한국 선수로는 사상 처음으로 대회 정상에 올랐다.
임종훈-신유빈 조는 13일 홍콩에서 열린 대회 혼합복식 결승에서 남녀 단식 세계랭킹 1위가 호흡을 맞춘 중국의 왕추친-쑨잉사 조를 3-0(11-9, 11-8, 11-6)으로 완파했다. 이 대회는 WTT 시리즈인 그랜드 스매시와 챔피언스, 컨텐더 성적을 기준으로 랭킹 포인트가 높은 선수들만 초청해 치르는 왕중왕전 성격의 대회다.
이 대회 전까지 임종훈-신유빈 조는 왕추친-쑨잉사 조와 6번 맞붙어 6번 모두 졌다. 작년 파리 올림픽 준결승에서 2-4로 졌고, 올해 5월 도하 세계선수권 준결승에서는 0-3으로 완패했다. 남녀 단식의 절대 강자들로 구성된 왕추친-쑨잉사 조는 이날 결승 전까지 무려 18개월 동안 무패 행진을 달려오고 있었다.
하지만 4강전에서 중국의 린스둥-콰이만 조를 3-1로 꺾고 결승에 올라온 임종훈-신유빈 조는 이날 초반부터 기세를 올렸다. 1세트 9-9 동점에서 임종훈이 강한 공격으로 점수를 올렸고, 곧이어 왕추친의 공격이 테이블을 벗어나면서 세트를 가져왔다. 2세트에서도 중국의 추격을 뿌리친 임종훈-신유빈 조는 3세트에서는 큰 위기 없이 승부를 결정지었다.
신유빈은 경기 후 “(임)종훈 오빠의 좋은 지원 덕분에 초반을 잘 풀어갈 수 있었다”면서 “부상 속에서도 끝까지 싸워 준 상대 선수들에게도 감사의 말을 전하고 싶다”고 전했다. 중국 쑨잉사는 앞선 여자 단식 4강에서 왼쪽 발목을 다친 채 경기를 치렀다. 이렇게 말한 신유빈도 8일 중국 청두에서 끝난 혼성단체 월드컵 때 무릎 인대를 다쳐 정상 컨디션이 아니었다.
지난달 30일 결혼했지만 대회 준비를 위해 신혼여행까지 미룬 임종훈은 이날 승리로 신부에게 최고의 결혼 선물을 안겼다. 임종훈은 “몸 상태가 완벽하지 않았음에도 끝까지 최선을 다해준 (신)유빈에게 고맙다. 승리하게 돼 기쁘다”고 말했다.
