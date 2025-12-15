[DBR]드론 세계 1위 DJI의 비결

중국의 드론 기업 DJI는 ‘완제품 드론’ 시장을 자체적으로 개척해 전 세계 드론 시장의 70% 이상을 점유했다. 초기 드론 시장이 소프트웨어, 하드웨어 등 각 요소가 분리돼 있었다는 점에 주목해 이를 하나로 통합하고 요소를 자체 개발해 가격을 크게 낮춘 완제품을 선보이며 마니아층부터 대중까지 고객으로 끌어들였다. 약 6개월 주기로 신제품을 빠르게 출시해 후발 주자들과 격차를 벌리며 DJI만의 해자를 구축했다. 나사의 조임 정도까지 고민하는 극한의 완벽주의를 추구하고 높은 연봉과 자유로운 조직문화로 우수한 엔지니어를 채용하며 탄탄한 기술력을 갖췄다. 세계 1위 드론 기업 DJI의 혁신 전략을 살펴봤다.
세대교체형 패러다임 전환법
패러다임이 전환되는 급진적 혁신기, 생존을 모색하는 기업에 유효한 전략은 서로 다른 패러다임을 한 조직 안에 두고 운영하는 ‘양손잡이 조직’이다. 기존 사업은 안정적 수익과 품질을 책임지는 ‘활용 사업부’로, 새로운 기술·비즈니스 모델은 실험과 학습을 담당하는 ‘탐색 사업부’로 분리해 전략·구조·문화가 서로 다른 두 조직이 병존하도록 하는 것이다. 나아가 양손잡이 조직을 영구 해법이 아닌 ‘전환기의 완충 장치’로 이해하고 장기적으로는 인력 구조 차원에서 세대교체형 패러다임 전환을 준비해야 한다. 즉, 기존 패러다임에 기반한 인력의 이직·퇴직 등 자연 감소를 활용해 충격을 완화하는 한편 새로운 패러다임을 대표하는 인재를 지속적으로 채용·육성해 전략의 무게 중심을 서서히 옮기는 것이다.
