박나래 “약줬으니 너희도 못벗어나”…前매니저 추가 폭로

방송인 박나래가 전 매니저에게 대리처방 등을 압박했다는 의혹이 추가로 제기됐다. 박나래가 의료법 위반 소지가 있는 대리처방 등이 불법임을 알고도 행위를 강요했다는 것이다. 전 매니저 측은 관련 자료를 증거로 경찰에 제출했다고 밝혔다.
12일 채널A 보도에 따르면 박나래가 비의료인으로부터 불법 링거 및 약물 투약을 받았다는 의혹을 제기한 전 매니저는 그가 자신들에게 의료법 위반 소지 행위를 강요했다고 추가 폭로했다. 전 매니저 측은 “2023년 3월부터 지난달까지 박나래의 부탁으로 여러 차례 의사의 처방 없이 구매할 수 없는 약을 내 이름으로 대리 처방받아 박나래에게 건넸다”고 주장했다.
요구한 약을 주지 않을 경우 박나래가 대리처방을 강요한 정황도 밝혔다. 박나래는 “이것도 하나의 아티스트 케어인데 왜 주지 않느냐”, “이미 나한테 한 번 준 이상 너희도 벗어날 수 없다”, “앞으로 이 일을 영영 못 할 수도 있다”는 취지의 메시지 사진을 공개한 것. 전 매니저 측은 8일 이 사진을 경찰에 제출한 것으로 알려졌다.
박나래는 전 매니저들로부터 폭언·폭행 등 직장 내 괴롭힘, 무면허자에게 불법 의료 시술을 받은 의혹, 진행비 미지급에 따른 횡령 의혹 등으로 고소를 당한 상태다. 전 매니저들은 3일 서울서부지법에 1억 원대 손해배상 청구 소송과 함께 부동산가압류신청을 제기했다.
‘갑질 논란’으로 시작된 의혹은 ‘주사 이모’ 논란으로 옮겨가며 휘발성이 커졌다. 박나래가 ‘주사 이모’로 불린 여성으로부터 불법 시술 및 투약을 받아왔다는 의혹이다. 이후 ‘주사 이모’로 지목된 여성이 자신이 의사라고 주장하며 불법이 아님을 강조했으나 대한의사협회 조사 결과 국내 의사 면허가 없는 것으로 확인된 상황이다.
박나래는 자필 사과문과 함께 방송 활동 중단을 선언한 이후 맞대응에 나서고 있다. 한 때 박나래 측이 “전 매니저들과 오해를 풀었다”고 주장했으나, 전 매니저들은 양측 합의 조건 불일치를 이유로 법적 대응을 이어가고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
