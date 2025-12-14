이학재, 李 공개질타에 “‘책갈피 달러’ 수법, 온세상에 알려졌다”

이학재 인천국제공항공사 사장은 이재명 대통령이 최근 국토교통부 업무보고 중 책 속에 외화를 끼워 불법 반출하는 범죄 수법을 언급한 것에 대해 “인천공항을 30년 다닌 인천공사 직원들도 모르는 내용”이라며 “온 세상에 ‘책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다’는 사실이 알려졌다”고 주장했다. 국민의힘은 이 대통령이 언급한 범죄 수법이 “쌍방울 대북송금 범행 수법”이라며 “자신의 범행 수법만 자백한 꼴”이라고 비판했다.
이 사장은 14일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “지난 금요일 이후 주말 동안 수도 없이 많은 지인으로부터 연락을 받았다. 이 대통령의 저에 대한 힐난을 지켜보신 지인들에게는 아마도 ‘그만 나오라’는 의도로 읽힌 듯 하다”며 “국민들께 인천공항이 무능한 집단으로 오인될까 싶어 망설이다 글을 올린다”며 이 같이 밝혔다.
앞서 이 대통령은 12일 있었던 국토교통부 산하 기관 업무보고에서 이 사장에게 공항에서의 외화 불법 반출 관련 질문을 하며 “참 말이 길다”, “(불법 반출이) 가능하냐, 하지 않느냐 묻는데 왜 자꾸 옆으로 새느냐”며 언성을 높였다. 이 사장은 윤석열 정부에서 임명됐으며 국민의힘 3선 의원 출신이다.
이 사장은 “불법외화반출은 세관의 업무이고 인천공항공사의 검색 업무는 칼, 송곳, 총기류, 라이터, 액체류 등 위해품목”이라며 “확인한 바에 따르면 인천공항을 30년 다닌 인천공항공사 직원들도 보안검색분야 종사자가 아니면 책갈피 달러 검색 여부는 모르는 내용”이라고 밝혔다.
이어 이 사장은 “이를 방지하기 위해 이 대통령님께서 해법으로 제시하신 100% 수화물 개장 검색을 하면 공항이 마비될 것”이라며 “세관과 좋은 방안이 있는지를 협의하겠다”고 했다.
국민의힘 장동혁 대표는 이 대통령의 책갈피 외화 불법반출 언급과 관련해 “뜬금없는 깨알 지시가 낯설다 싶었는데 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 때 쓰인 방식”이라며 “아무리 본인과는 무관하다고 시치미를 떼도 이미 몸이 기억하고 있었던 것”이라고 비판했다.
이어 장 대표는 “전임 정부에서 임명된 사장을 무지성 깎아내리다가 자신의 범행 수법만 자백한 꼴”이라며 “경제실정으로 초래된 고환율이 반출도서 전수조사로 해결할 수 없듯이 이 대통령의 재판 리스크도 사법파괴로 없던 일이 될 수는 없을 것”이라고 목소리를 높였다.
