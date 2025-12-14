“두통에 관자놀이 문지른 것”…‘눈 찢기’ 미스 핀란드, 왕관 박탈

미스 유니버스 대회에 출전한 미스 핀란드가 인종차별 논란에 휩싸여 왕관을 박탈당했다고 현지 매체가 보도했다.
11일(현지 시간) 핀란드 매체 헬싱키 타임즈, 미국 뉴욕포스트 등에 따르면 미스 핀란드 조직위원회는 인종차별 논란에 휩싸인 사라 자프체(22)의 미스 핀란드 타이틀을 회수했다. 자프체가 왕관을 박탈 당하면서 대회 2위였던 타라 레토넨(25)이 새로운 미스 핀란드가 됐다.
자프체는 지난달 소셜미디어 등에서 양쪽 눈을 옆으로 벌린 사진이 확산해 동양인을 비하했다는 논란에 휩싸였다. 서양인들이 동양인을 묘사할 때 눈꼬리를 옆으로 잡아 당기는 건 인종차별 행위로 여겨진다.
자프체는 당초 자신의 행동에 대해 “심한 두통 때문에 관자놀이를 문지른 것”이라고 주장했다. 이에 논란은 커졌고 자프체는 8일 소셜미디어에 공개 사과문을 올리며 “피해를 입은 이들에게 사과하고 싶다”며 “앞으로 배우고 성장할 것”이라고 했다.
이후 미스 핀란드 조직위원회는 왕관 박탈을 확정했다. 조직위 측은 “인종차별은 우리의 가치에 반하는 것”이라며 자프체의 행동에 대해 사과의 뜻을 밝혔다.
