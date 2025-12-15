[Tech&]물이 닿는 모든 곳은 깨끗하게, 물이 필요한 모든 순간은 편리하게… 비스포크 AI 정수기, 기준이 다른 물이 일상을 바꾼다

유입부터 출수까지, 국내 최다 항목 NSF 인증으로 안심

국내 최다 항목 NSF 인증은 2025년 6월 25일 NSF에 등록된 국내 제조사 정수기 기준임.

단순히 목이 마를 때부터 커피 한 잔의 여유, 가족들과 함께하는 식사까지, 하루에도 수십 번씩 물이 필요한 상황을 마주한다. 그만큼 물의 ‘위생’과 ‘안전성’은 중요하다.비스포크 AI 정수기는 제품에 물이 들어가는 순간부터 나오는 순간까지 물이 닿는 모든 부분의 위생에 대해 안심할 수 있다.

크게보기

먼저, 머리카락 굵기의 약 1000분의 1 수준의 초정밀 필터로 구성된 ‘4단계 필터 시스템’을 적용했다. 세디먼트 필터, PRE 카본 필터, UF 필터, PLUS 카본필터의 4중 구조다.각 필터는 미세 플라스틱부터 비스페놀A, 박테리아, 기생충, 중금속, 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해 물질을 효과적으로 걸러낸다. 이는 국내 출시된 카운터톱 정수기 중 최다 수준이다.

매 순간 안심할 수 있는 자동 위생 관리로 깨끗한 물 제공

매일 건강하게 물을 마실 수 있어 편리한 정수기는 그만큼 위생 관리가 중요하다. 아무리 여러 단계의 필터로 깨끗하게 걸러진 물이라고 해도 주변 위생까지 제대로 관리하지 않으면 안심할 수 없다. 비스포크 AI 정수기는 자동 전기분해 살균 시스템이 손이 닿지 않는 직수관을 99.9% 살균하는 ‘직수관 자동 살균’ 기능을 갖춰 별도의 방문 케어 없이도 누구나 손쉬운 위생 관리가 가능하다.일상에서 정수기를 쓰다 보면 출수구에 손이나 컵이 닿기도 하고 물때가 생길 우려도 있다. 비스포크 AI 정수기는 눈에 보이지 않는 직수관부터 외부로 직접 노출되는 출수구까지 꼼꼼한 위생 설계를 갖췄다. 오염과 부식에 강하고 내구성이 뛰어난 스테인리스 소재를 직수관은 물론이고 출수구에도 사용했다.스테인리스 출수구의 코크는 완전히 분리가 가능해 내부까지 직접 눈으로 확인하며 수시로 꼼꼼하게 세척할 수 있다. 청결한 상태를 유지하도록 2주마다 청소 알림도 제공해 지속적인 위생 관리까지 도와준다.

출수량과 온도, 위생까지 음성으로 제어하는 똑똑한 물

크게보기

정수기는 다양한 가족 구성원이 하루에도 몇 번씩 사용하는 만큼 사용할 때마다 번거롭거나 불편한 부분이 없어야 한다. 비스포크 AI 정수기는 음성 비서 빅스비로 다양한 편의성을 지원한다. 요리 중 양손이 젖어 있거나 아이를 안고 있는 상황에서도 버튼을 누르기 위해 애쓸 필요가 없다. 말 한 마디로 원하는 출수량을 설정하고 필터 사용량을 확인하는 한편 내부 살균 실행까지 조작할 수 있어 실생활에서 유용하다.출수량은50∼1000mL 내에서 10mL 단위까지 세밀하게 조절할 수 있다. 예를 들어 “하이 빅스비, 정수로 520mL 설정해 줘”라고 말하면 사용자가 명령한 온도와 양의 물을 제공한다. 물 온도를 40도부터 90도 고온수까지 정밀하게 설정할 수 있는 점도 편리하다. 스마트싱스(SmartThings) 앱으로 온도를 5도 단위로 11단계까지 설정할 수 있어 차, 커피, 라면 등 온도에 민감한 요리의 완성도를 높일 수 있고 온 가족의 입맛과 상황에 따라 미세한 온도까지 맞출 수 있다. 또한 단순히 필터 구입 후의 기간이 아닌 실사용량을 기준으로 교체 시점을 알려줘 효율적이고 경제적인 필터 관리가 가능하다. 스마트싱스 앱은 정수기 필터의 실제 출수량을 정확히 측정해 유효 정수량만큼만 사용하고 교체하도록 안내해 마지막 한 방울까지도 안심하고 사용할 수 있다.AI 구독클럽의 ‘셀프케어’ 서비스를 이용하면, 고객이 설정한 주기에 맞춰 정수 필터 1세트가 자동으로 배송돼 전문가 도움 없이도 스스로 간편하게 관리할 수 있다.

비스포크 AI 정수기는 물에 대한 걱정은 안심으로, 관리에 대한 부담은 편리함으로 바꿔준다. 더 나은 정수 경험으로 생활의 기준을 높여주는 비스포크 AI 정수기와 함께 하루를 바꾸는 가장 효과적인 습관을 시작해 보자.

[국내 최다 항목 국제 인증 / 4단계 필터 시스템] * 국내 최다 항목 NSF 인증은 2025년 6월 25일 NSF에 등록된 국내 제조사 정수기 기준임 * 인증유효기간 : 2025년 6월 13일로부터 5년 * 해당 필터 (HAF-HIM)는 유량 (0.5 gpm)인 제품에 사용될 때 WQA에서 다음의 제거 성능에 대한 평가를 통과함 (미세 플라스틱, NSF/ANSI 401) * NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음 * NSF 인증 모델명: RWP70a15def * NSF Certification 웹사이트에서 대상 유해 물질 목록을 확인 가능 * 작은 유해 입자는 NSF/ANSI42 규격, Particulate class 1(0.5-1마이크로미터 크기) 입자성 오염물질을 의미함 * 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF필터(3단계)로 구성된 PRE카본UF복합필터, PLUS카본필터(4단계) * 0.08 마이크로미터 이상의 불순물을 여과할 수 있는 UF 필터에 한함 * 미세플라스틱(Microplastics)은 0.5 ~ 1.0㎛ 수준의 플라스틱 입자를 의미함 * 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음 [SmartThings 알림] * 유효정수량 : 정수기 내부의 필터 등을 청소, 재생, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리용량 * 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120%(438일)에 도달하거나 1,500L 사용 시 출수 기능이 제한됨 (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) * 필터 교체 알림이 뜨면 필터 2개를 모두 교체해야 함 * 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능하며, 하루 4.1L 사용 시, 1년까지 사용 가능 * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요함. 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [직수관 자동 살균] * 내부관 자동 살균 코스 사용 시 내부관 부착 세균은 99.9%, 부유 세균 4종 99.99% 살균 가능 * 국제인증기관 Intertek에서 QPM 인증을 받은 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [빅스비 음성 인식] * 빅스비 음성 출수 기능은 냉/정수만 가능함 * 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요함 * 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있음 [온도 및 출수량 커스터마이징] * 온도 설정은 40℃ 부터 90℃까지 5℃ 단위로 설정 가능함. 출수량은 SmartThings App을 통해 50~1,000ml 내에 10ml 단위로 조절 가능함. * 나오는 물의 양은 사용하는 환경에 따라 차이가 발생할 수 있음 [AI 구독클럽 구독케어] * 가입한 요금제의 유형/기간/주기에 따라 제공되는 서비스의 내역은 상이할 수 있으며, 자세한 내용은 삼성닷컴 참고