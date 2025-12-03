[Tech&]스크린과 스탠드 분리는 버튼으로 쉽게, 이동과 거치는 킥스탠드로 편리하게… ‘무선’ 이동형 스크린 삼성 ‘더 무빙스타일’

크게보기

일체형 킥스탠드와 내장 배터리로 쉽게…

실내, 실외 어디서든 자유롭게

삼성전자의 무선 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’은 탁월한 이동성과 쉬운 거치가 특징이다. 버튼 하나로 스크린과 스탠드를 분리할 수 있으며 스크린 뒷부분에 ‘일체형 킥스탠드’가 결합되어 있어 별도의 액세서리 구매 없이도 언제 어디서든 자유롭게 사용할 수 있다.특히 실내뿐 아니라 실외 활동을 즐기기에도 제격이다. ‘일체형 킥스탠드’를 손잡이 형태로 사용해 ‘더 무빙스타일’을 편리하게 들고 이동이 가능하며, 아래쪽으로 내리면 거치대로 활용할 수 있어 바닥이나 테이블에 두고 원하는 각도로 스크린을 세울 수 있어 캠핑 장소나 공원 등 야외에서도 다양한 콘텐츠를 편하게 시청할 수 있다.또한, 내장 배터리가 탑재된 ‘더 무빙스타일’은 한 번의 충전으로 최대 3시간 동안 무선으로 사용할 수 있으며, 45W 이상 PD 출력지원 보조 배터리와 호환이 가능해 장시간 동안 콘텐츠를 끊김 없이 즐길 수 있다.

학업부터 요리, 게임 플레이까지…

어떤 콘텐츠든 원하는 형태로 편하게

‘더 무빙스타일’은 학업, 영화 시청, 요리, 게임 플레이 등 온 가족이 각자의 필요에 따라 어디서나 다양하게 활용할 수 있는 점이 매력이다.특히 ‘롤러블 플로어 스탠드’의 숨겨진 바퀴로 ‘더 무빙스타일’을 매끄럽게 이동할 수 있어 사용자가 자신의 공간과 용도에 맞게 콘텐츠를 시청할 수 있다.‘롤러블 플로어 스탠드’ 사용 시 상하 기울기 조절, 좌우 각도 조절, 상하 높낮이 조절, 피벗 조절(가로세로 전환) 등 ‘풀 모션 서포트’ 기능으로 스크린을 원하는 기울기와 각도로 맞출 수 있다.‘풀 모션 서포트’는 주방에서 요리할 때 활용도가 높다. 35도 틸트와 스위블은 물론, 90도 피벗까지 가능해 ‘더 무빙스타일’을 세로형으로 세워 두고 레시피를 보며 요리할 수 있다. 공간이 좁은 주방에서 효율적으로 배치할 수 있는 것도 강점이다.터치 디스플레이로 클릭, 드래그, 스와이프 등 다양한 동작을 손끝으로 조작할 수 있어 매끄럽고 편리하게 컨트롤이 가능하며, 아이들도 쉽게 사용할 수 있을 만큼 직관적이어서 다양한 사용 환경에서 유용하다.일과가 끝난 후에는 게임을 즐기기 위한 스크린으로도 활용할 수 있다. ‘더 무빙스타일’에 적용된 스크린은 27형 QHD 해상도에 120Hz 고주사율을 지원해 화면 끊김이나 지연 현상 없이 고사양 게임까지 몰입감 있게 경험할 수 있다.

다목적 스크린으로 활용 가능해

카페, 음식점, 네일숍 등 매장에서도 유용하게

‘더 무빙스타일’은 매장에서 다목적 스크린으로 활용하기에도 유용하다. 그동안 ‘무빙스타일’ 시리즈는 음식점, 카페, 호텔, 리조트, 극장 등 다양한 매장에서 새로운 스크린 활용 트렌드를 선도해왔다. ‘더 무빙스타일’은 한층 더 탁월한 이동성과 사용성으로 고객의 필요와 공간 상황에 맞춰 다채롭게 활용할 수 있다.꺼진 화면에서도 ‘데일리 보드’ 기능으로 날씨, 뉴스, 메모 등 기본 정보를 화면에 띄워두고 활용할 수 있다. 또한 세계적인 미술관과 아티스트의 작품을 감상할 수 있는 ‘삼성 아트 스토어’도 지원한다. 3500여 점의 작품 중 공간에 어울리는 작품을 전시해 인테리어 효과를 높일 수도 있다. 대기 중인 고객을 위해 OTT 콘텐츠를 재생하는 용도로도 활용 가능하다.

삼성전자의 무선 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’은 뛰어난 이동성과 휴대성으로 실내외 어디에서든 원하는 형태로 콘텐츠를 감상할 수 있다.



집 안은 물론 매장과 야외까지 활용 범위를 넓히는 ‘더 무빙스타일’은 이동형 스크린의 새로운 기준을 제시하고 있다.

* 더 무빙스타일은 간편한 분리를 위해 설계됨. 사고 방지를 위해 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관이 필요함. * 내장 배터리의 사용 시간은 에코 스크린 모드, 볼륨 20, HDMI 입력, 절전 모드 설정 및 IEC62087 표준 영상 기준. 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. * 완전히 방전된 상태에서 충전까지 대기 모드 기준 약 3시간, 작동 중에는 약 3.5 시간이 소요됨. (USB-C 충전 미사용 시 기준) * USB-C 포트를 이용하면 외장 배터리로도 충전할 수 있고, 45W 이상의 PD 배터리 및 65W 이상의 PD 어댑터와 호환됨. * 무선 모드에서는 전력 효율을 높이기 위해 자동으로 절전 모드가 활성화되고 이로 인해 주사율이 조정될 수 있음. * ‘스케치 나우’ 기능과 관련해 이 제품은 전용 스타일러스를 지원하지 않음. * ‘스케치 나우’ 기능과 관련해 멀티 핑거 드로잉은 지원되지 않으며 한 손가락 입력만 인식됨. 핀치 투 줌과 같은 멀티 터치 제스처는 지원됨. * 주사율과 응답 속도는 입력 소스의 성능에 따라 달라질 수 있으며, 설정에서 주사율 120Hz 조정 가능. * ‘롤러블 플로어 스탠드’의 이동성은 바닥재에 따라 다를 수 있음. 제품을 이동할 때는 카펫, 러그 또는 평평하지 않은 바닥에서는 제품이 넘어지거나 손상될 수 있으니 주의가 필요함. * 바닥재에 따라 바큇자국이 남거나 바닥이 손상될 수 있음. 바닥 손상이 우려되는 경우 보호 패드를 사용하는 것을 권장함. * 스탠드에 부착된 상태로 제품을 야외에서 사용하거나 이동을 금함. 사용 시 스탠드 하단이 손상될 수 있음. * ‘풀 모션 서포트’ 기능은 피벗(±90°), 틸트(±35°), 스위블(±30°), 최대 21cm 높이 조절을 지원함. * 모바일 연결을 위해서는 삼성 계정, SmartThings 앱, 인터넷 연결 및 호환 가능한 스마트폰이 필요함. * AirPlay 2는 화면 공유만 지원하며 터치 기능은 지원하지 않으며, 모바일 기기와 화면 공유 시 터치 기능 지원은 삼성 갤럭시 기기에서만 가능함. * ‘데일리보드’가 지원되는 위젯은 지역에 따라 다르며 예고 없이 변경될 수 있음. * ‘삼성 아트 스토어’의 모든 콘텐츠를 사용하기 위해 별도 구독이 필요함.