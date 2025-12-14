李 ‘환단고기’ 언급 파장 일파만파…野 “반지의 제왕도 역사?”

대통령실 “李대통령, 환단고기 주장에 동의한 것 아냐”
한동훈 “무식한 권력자가 전문가 가르치려할 때 사고 터져”
이준석 “환단고기가 역사라면 반지의 제왕도 역사”
이재명 대통령의 ‘환단고기’ 발언의 파장이 확산되면서, 야권에서는 비판의 목소리가 커지고 있다. 국민의힘은 “대통령이 환단고기를 관점의 차이라고 하는 건 백설공주가 실존인물이라고 주장하는 것과 같다”며 목소리를 높였다. 대통령실은 “이 대통령의 환단고기 관련 발언은 이 주장에 동의한 게 아니다”며 진화에 나섰다.
국민의힘 김은혜 원내정책수석대표는 14일 “환단고기는 신앙의 영역이지 역사가 아니었다. 그래서 학계에서 위서로 규정된 거다”라며 “대통령이 뭐든지 믿는 건 자유이지만 개인의 소신을 역사에 강요하는 건 위험한 발상”이라고 밝혔다. 이어 “사이비 역사를 검증 가능한 역사로 주장할 때 대화는 불가능해진다”라고 덧붙였다.
한동훈 전 대표도 이날 이 대통령을 겨냥해 “무식한 권력자가 전문가와 국민을 가르치려 들 때 사고가 터진다”며 “이 대통령의 ‘환단고기’ 사태는 ‘논란이 아닌 것’을 ‘의미있는 논란이 있는 것처럼’ 억지로 만들어 혼란을 일으킨 이 대통령의 무지와 경박함이 문제다”라고 비판했다. 그러면서 “이 대통령 말대로라면 ‘(지구가 구체가 아니라는) 지구평평설’ ‘(인류가 달에 가지 않았다는) 달착륙 음모론’ 같은 것들도 논란이 있으니 국가기관이 의미있게 다뤄줘야 하는 것이 된다”라고 말했다.
한 전 대표는 또 “이 대통령이 과거 환단고기 진서론자들을 응원하는 메시지를 여러 번 냈던 것을 보면, 이 대통령이 실제로 환단고기 진서론을 믿는 것이거나 이 대통령 표현대로 본인이 환빠일 수도 있다”며 “대통령직은 설익은 자기 취향을 보이는 자리가 아니다”고 했다.
개혁신당 이준석 대표도 13일 “환단고기는 위작이다”며 “1911년 이전 어떤 사료에도 등장하지 않고, 근대 일본식 한자어가 고대 기록에 나오며, 고고학적 증거와 정면 충돌한다”고 지적했다. 이어 “환단고기가 역사라면 반지의 제왕도 역사다”라고 꼬집었다.
대통령실은 논란이 확산되자 해명에 나섰다. 김남준 대변인은 14일 언론 공지를 통해 “동북아역사재단 업무보고 과정에서 있었던 대통령의 환단고기 관련 발언은 이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다”고 밝혔다. 김 대변인은 브리핑에서 “역사 관련 다양한 문제 의식을 있는 그대로 연구하고, 분명한 역사관 아래에서 국가의 역사관을 수립해야 하는 책임이 있는 사람들은 그 역할을 다해주면 좋겠다는 취지의 질문”이라고 설명했다.
앞서 이 대통령은 12일 부처 업무보고에서 환단고기와 관련해 언급했다. 이 대통령은 박지향 동북아역사재단 이사장에게 “역사 교육과 관련해선 ‘환빠’ 논쟁이 있지요”라고 물었다. 이에 박 이사장이 “잘 모르겠다”고 답했다. 그러자 이 대통령은 “환단고기 연구하는 사람들 보고 비하해서 ‘환빠’라고 부르잖나”며 “동북아역사재단은 특별히 관심이 없는 모양이다. 고대 역사 연구를 안 하느냐”고 질책했다. 박 이사장은 윤석열 정부에서 선임된 인사다. 환단고기는 역사학계에서 정통 역사서로 인정받지 못했다.
