아파트 엘베에 붙은 아이의 사과문에 ‘쪽지 릴레이’…‘감동’

한 아파트에서 엘리베이터를 잡아둔 아이가 이웃에게 사과를 구하는 메모를 남겨 화제다. 이에 다른 입주민들은 응원 쪽지를 남기며 누리꾼들에게 잔잔한 감동을 주고 있다.
12일 온라인커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘자식교육은 이렇게’라는 제목의 글과 함께 사진이 올라왔다.
작성자 A 씨는 “우리 아파트 101호 어린이가 엄마랑 지하 주차장에 갈 때 먼저 나와서 엄마를 기다리는 동안 엘리베이터를 잡고 있었다”며 “아이의 엄마가 조금 늦게 나왔는지 마침 지하 주차장에서 기다리고 있던 입주민이 많이 기다렸다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 “그 사실을 뒤늦게 알게 된 엄마는 본인의 반성문과 아이의 반성문을 써서 올렸다”며 “(아이의 엄마는) 선의로 한 행동이라도 그로 인해 불편함을 겪는 사람이 있다면 선의가 아니라고 교육했다”고 부연했다.
공개된 사진을 보면, 해당 아파트의 엘리베이터에는 어린아이가 서툰 글씨로 써 내려간 것으로 추측되는 짧은 메모가 붙어있었다. 메모에는 “안녕하세요. 저는 XXX호 ○○입니다”라며 “아침에 저는 엘리베이터를 잡고 있었어요. 그래서 다른 사람이 못 타고 기다렸어요”라고 적혀 있었다.
그러면서 “정말 죄송해요. 다시는 그러지 않을게요”라며 글을 마무리했다.
이에 입주민들은 아이가 붙인 메모 옆에 응원의 내용이 담긴 쪽지를 남겼다. 쪽지에는 “미안한 마음을 용기 내 사과해줘서 고맙다”, “이제 안 좋은 마음 털고 가족들과 행복한 주말 보내길 바라”,“예쁜 편지들에 마음이 따뜻해졌다”, “용기있게 사과해준 ○○이 멋지다” 등의 내용이 담겼다.
또 다른 주민은 스티커를 붙이며 “아이가 직접 쓴 편지가 마음을 따뜻하게 해주는 것 같다. 따뜻한 연말 입주민들 모두 행복하게 보내시길 바란다”는 내용의 메모를 남겼다.
이를 본 누리꾼들은 “이런게 함께 더불어 사는 사회인 것 같다. 부모와 아이 둘다 사랑스럽다”, “(아이가) 바르게 자랄 것 같다”, “이건 인정해줘야 한다” 등 훈훈하다는 반응을 보였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
