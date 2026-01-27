장동혁 “李, 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프에게 전화하라”

장동혁 국민의힘 대표는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 자동차와 목재, 의약품 등에 대한 관세 인상을 발표한 뒤 “이재명 대통령은 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프 대통령에게 전화하라”고 촉구했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “트럼프는 약속을 어긴 사람의 전화를 받지 않는다“라며 ”핫라인 번호 받았다고 좋아하는 철없는 총리, 자기들이 장악한 국회의 입법을 탓하며 화만 내는 대통령. 그 사이 국민 지갑에는 25% 관세 폭탄이 떨어졌다”고 말했다.
이어 “이재명 대통령은 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프 대통령에게 전화하라. 대통령은 책임지는 자리이고, 외교는 쇼가 아니라 실력”이라고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “대한민국 국회가 미국과의 협정을 이행하지 않고 있다”며 관세 인상 방침을 발표했다.
그는 “이 대통령과 저는 2025년 7월 30일 양국 모두에게 매우 유리한 훌륭한 협정을 체결했으며, 2025년 10월 29일 제가 한국을 방문했을 때 그 조건을 다시 한 번 확인했다”면서 “그런데 왜 한국 국회는 이를 아직 승인하지 않나?”라고 불만을 표했다.
그러면서 “한국 국회가 우리의 역사적인 무역 협정을 법으로 제정하지 않았기 때문에 한국산 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호 관세에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 인상한다”고 통보했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
