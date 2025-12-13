국힘 ‘대장동 항소포기 국정조사’ 요구…“민주당 수용하라”

국민의힘이 13일 더불어민주당을 향해 “국민재산 약탈한 대장동 항소포기, 국정조사 즉각 수용하라”고 촉구했다.
국민의힘 최은석 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 “국민의힘은 대장동 일당이 약탈한 국민의 재산을 끝까지 추적해 단 한 푼의 누수도 없이 국민 여러분께 온전히 돌려드리겠다”며 이같이 밝혔다.
앞서 국민의힘은 전날 경기 성남시 대장동 개발비리 사건의 범죄 수익을 소급 적용해 환수할 수 있도록 하는 ‘대장동 범죄수익 환수에 관한 특별법’을 당론으로 발의했다.
이번 법안은 소급 적용을 명문화해 대장동 사업과 관련해 2010년부터 발생한 모든 범죄 수익을 추적·환수할 수 있도록 했다. 또 범죄 혐의와 상당한 개연성이 있는 재산은 범죄수익으로 추정해 환수 범위를 대폭 확대했다.
최 원내수석대변인은 “이번 특별법은 대장동 일당이 챙긴 천문학적 불법 이익을 단 한 푼도 빠뜨리지 않고 끝까지 추적·환수하겠다는 강력한 의지의 결정체”라며 “법 시행 이전의 범죄수익까지 환수할 수 있도록 소급 적용을 명문화하고, 차명·우회 거래로 숨겨진 재산도 상당한 개연성이 있으면 범죄수익으로 추정해 환수할 수 있게 했다”고 설명했다.
‘대장동 항소 포기’와 검찰청 폐지 등을 비판했다는 이유로 강등된 정유미 검사장이 서울행정법원에 인사명령 처분 취소 청구 소장을 제출한 것과 관련해서는 ”권력의 압박 앞에서 물러서지 않은 용기 있는 결단”이라고 말했다.
최 원내수석대변인은 “대장동 항소 취하 문제는 결코 여기에서 끝날 사안이 아니다. 권력에 굴하지 않은 정 검사장과 같은 인사들의 용기 있는 결단이 이어지는 한, 정의를 향한 불길은 꺼지지 않고 계속 타오를 것”이라고 밝혔다.
그는 또 “이제 필요한 것은 단 하나다. 바로 국정조사”라면서 “더 이상 회피할 명분도, 시간을 끌 명분도 없다. 민주당은 즉각 국정조사 요구를 수용하라”고 촉구했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0