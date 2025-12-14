팝핀현준 “성적 수치심 느끼게 한 점 반성”…교수직 사임

13일 팝핀현준은 자신의 인스타그램에 “최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 관련 논란에 대해 교수로서 사과와 입장을 전한다”며 “교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.
다만 “결코 불순한 의도가 아니었다”고 강조했다. 그는 “이에 따른 책임으로 오늘부로 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직을 사임한다”며 “학생 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.
앞서 백석예술대학교 실용댄스학부 재학생이라고 밝힌 A씨는 소셜미디어를 통해 학부 소속 교수의 수업 태도를 폭로하는 글을 올렸다.
A씨는 해당 교수가 수업 중 욕설을 반복적으로 사용하고, 학생의 항의에 대해 (성적) 수치심을 느끼게 하는 부적절한 발언을 했다고 주장했다. 또 고성과 위협적인 분위기를 조성했으며, 제작 실습 수업에서 “이건 너희 무대가 아닌 내 무대”라고 언급하는 등 학생들을 ‘들러리’라고 지칭했다고 했다. 3시간 수업 중 강의실에 있는 시간이 1시간도 되지 않는 경우가 여러 번 있었다고도 주장했다.
당시 글에는 실명이 적혀있지 않았지만, 팝핀현준이 직접 사과글을 올리면서 해당 교수가 본인임이 드러났다.
