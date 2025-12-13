“노조 조끼 탈의 요청 부적절… 죄송” 롯데백화점 정현석 대표 사과

롯데백화점이 잠실점에서 발생한 노조 조끼 착용 손님의 복장 탈의 요구 논란에 대해 사과했다.
롯데백화점 측은 13일 정현석 대표이사 명의의 사과문을 통해 “지난 10일 저녁 잠실점에서 몸자보를 착용하고 식사를 위해 입장하려던 고객분들에게 탈의 등을 요청해 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다”고 밝혔다.
이어 그는 “부적절한 조치였으며 불쾌감을 느끼셨을 고객분들께 다시 한번 죄송하다”면서 “이번 일을 계기로 당사의 고객 서비스와 관련된 모든 프로세스를 재점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
앞서 지난 10일 롯데백화점 보안요원이 식사를 위해 매장을 찾은 민주노총 금속노조 조합원들에게 ‘노조 조끼’를 벗어달라고 요구하면서 논란이 불거졌다.
이들 조합원들이 착용한 조끼에는 현대차 하청기업인 이수기업 해고노동자의 복직을 요구하는 문구와 ‘해고는 살인’ 등의 문장이 적혀 있었다.
당시 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개된 영상을 보면, 보안요원은 “공공장소에서는 에티켓을 지켜주셔야 한다”, “여기는 사유지”라며 조끼 탈의를 요구했다. 이에 이김춘택 금속노조 거제·통영·고성 조선하청지회 사무장은 “우리는 공공장소에서 이러고 다닌다”며 “백화점이 정한 기준이 노동자를 혐오하는 것 아니냐”고 항의했다.
논란이 커지자 롯데백화점 측은 노조에 사과하고 “고객 복장 제한 규정이 없다”고 해명한 것으로 전해졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
