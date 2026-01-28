주식 ‘불장’, 은행 홍보 이보다 더 좋은 기회는 없다![청계천 옆 사진관]

최근 코스피와 코스닥의 뜨거운 상승보다 더 뜨거운 취재현장이 생겨났다. 바로 은행 딜링룸이다. 코스피 지수가 약 1년 만에 3000, 4000 포인트를 넘어 결국 27일 종가 기준 사상 최초로 5000 포인트를 넘어섰다. 코스닥 또한 26일 1000 포인트를 돌파하며 주식시장은 진기록을 써 나가고 있다. 주식시장이 소위 불장이 되면서 주요은행들 입장에서는 홍보를 위한 블루오션(?)이 생겨났다. 그 이유는 주가나 환율이 나오는 전광판에 자사 은행 이름이 노출되기 때문이다. 이런 홍보를 위해 필요한 것은 대형 전광판과 사진과 방송에 나올 직원이면 충분하기 때문에 비용 측면에서 가성비(?)가 뛰어날 수 있다. 현장을 취재한 사진기자의 입장에서 현장을 한 번 비교해 보았다. 첫 번째는 한국거래소다. 금융 1번지인 여의도에 위치하며 몇 년 전 리모델링을 통해 주가의 등락을 가장 큰 전광판을 통해 송출한다. 코스피와 코스닥 지수가 한 화면에 나온다. 그리고, 작은 모니터를 통해 종목별 등락을 보여주기도 한다. 사진기자의 관점으로 보면 가끔 높은 분(?)들이 행사에 참석해 딱딱한 분위기의 사진이 나오는 단점이 있다. 두 번째는 20년이 넘는 동안 사실상 독점(?)적으로 언론에 소개된 하나은행이다. 이곳은 주식과 환율이 한 화면에 나오며 과거 외환은행 때부터 사진기자들에게 딜링룸을 개방한 곳이다. 이곳은 주가뿐 아니라 환율 사진도 찍을 수 있는 장점이 있어 내신뿐 아니라 외신에서도 취재를 오는 곳이다. 전광판이 딜링룸 뒤편과 천장 쪽에도 설치되어 한 공간이지만 다른 장소 같은 사진이 나온다. 또한 주식이 떨어지거나 환율이 오를 때도 기자들에게 딜링룸을 개방해 스케치하기 가장 좋은 곳이다. 세 번째 우리은행 딜링룸은 최근 언론에 많이 등장하고 있다. 이곳은 언론이 필요로 하는 소위 ‘그림’이 된다. 딜링룸에 설치된 대형 전광판은 시원하면서 축포 등 동영상 기능이 추가됐으며, 기존 검은색 배경을 탈피했다. 그리고, 주가뿐 아니라 환율도 표시되며, 개별종목의 등락도 전광판에 나온다. 27일은 코스피 종가가 5000 포인트를 돌파한 날을 기념해 축하 케이크가 등장하기도 했다. 기타로 국민은행 딜링룸은 여의도에 위치해 언론사의 접근성이 상대적으로 떨어진다. 전광판은 코스피, 코스닥, 환율이 한 번에 나온다. 다만 그래프와 많은 숫자가 표시되어 상대적으로 복잡한 느낌이 든다. 신한은행은 현재 로비 양편에 전광판이 설치되어 있다. 코스피와 코스닥, 환율이 나오며 다만 로비에 위치해 통행하는 사람들을 피해서 찍어야 한다. 은행 입장에서 현재 우리나라 증시의 ‘불장’은 은행 홍보에 이보다 더 좋은 기회일 수 없다. 주식 투자 카페엔 언론에 나온 딜러들의 표정을 분석해 투자를 한다는 소문도 있다. 딜링룸은 하루가 다르게 최초의 기록을 경신하며 한동안 뉴스에 계속 등장 할 것으로 예상된다. 하지만 주식이 하락할 때는 어떻게 대응할지 궁금해지기도 한다.
댓글 0