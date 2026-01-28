오바마가 찾았던 무대에 오른 ‘신라면’…지미 키멜 쇼 속 K-푸드

신라면이 미국 대표 심야 토크쇼인 ‘지미 키멜 라이브’에 등장하며 현지 시청자들의 눈길을 끌었다. 농심은 신라면이 미국 주류 대중문화 속 존재감을 드러냈다고 평가했다.
28일 농심은 대표 제품 신라면이 지난 26일(현지시간) 미국 ABC 방송사의 인기 심야 토크쇼 지미 키멜 라이브에 등장했다고 밝혔다.
지미 키멜 라이브는 20년 넘게 사랑받아온 미국의 대표적인 심야 프로그램이다. 버락 오바마 전 대통령을 비롯해 할리우드 배우와 세계적인 가수들이 거쳐 간 무대다.
이번 방송에서 신라면은 단순한 제품 노출이 아닌 콩트 형식으로 장면 속에 자연스럽게 등장했다. 프로그램의 인기 출연진 기예르모 로드리게즈는 일상 속에서 지친 모습으로 등장했다. 그는 신라면을 맛본 뒤 매운맛에서 행복을 느끼며 다시 에너지를 되찾았다.
농심은 이번 출연이 신라면이 미국 주류(Mainstream) 대중문화 속으로 한층 깊이 스며들었음을 보여주는 사례라고 평가했다. 단발성 노출을 넘어, 현지 시청자에게 자연스럽게 브랜드 이미지를 각인시켰다는 설명이다.
방송 직후 ‘지미 키멜 라이브’ 공식 유튜브 채널에 업로드된 영상에 현지 소비자들은 댓글로 “평소 즐기던 신라면과 지미 키멜 라이브의 만남이 신선하다”, “늦은 밤 신라면을 보니 지금 당장 먹고 싶어진다“ 등의 반응을 보였다.
농심은 최근 미국 시장을 겨냥해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다. ‘케이팝 데몬 헌터스’와의 협업을 통한 디지털 광고를 비롯해, 뉴욕 타임스퀘어 옥외광고와 오프라인 캠페인 등을 통해 현지 소비자와의 접점을 넓히고 있다.
농심 관계자는 “미국 메이저 방송 프로그램에 신라면이 등장했다는 것은 단순한 식품을 넘어, 미국 내에서 K푸드를 대표하는 아이콘으로 위상이 높아졌다는 의미”라며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 글로벌 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
