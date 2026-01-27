팔도, 틈새라면 ‘입문용’ 내놓고 ‘알파드라이브원’ 모델로 발탁

팔도가 신제품 ‘틈새라면 입문용’ 출시와 함께 신인 보이그룹 알파드라이브원을 틈새라면의 새 브랜드 모델로 발탁했다.
27일 팔도는 틈새라면의 새 브랜드 모델로 신인 보이그룹 알파드라이브원을 발탁했다고 밝혔다. 오는 2월 출시 예정인 ‘틈새라면 입문용’에 알파드라이브원이 적용된 패키지를 선보인다.
알파드라이브원은 엠넷 보이그룹 오디션 프로그램을 통해 결성돼 지난 1월 12일 데뷔했다. 팔도는 알파드라이브원의 신선한 에너지와 성장 가능성이 틈새라면의 브랜드 확장 흐름과 맞물린다고 설명했다.
한정판 구성은 순차적으로 확대된다. 팔도는 3월 중 알파드라이브원의 포토카드를 담은 패키지를 추가로 출시할 예정이다. 이후 새로운 디자인의 틈새라면 빨계떡 패키지도 차례로 공개한다는 계획이다.
신제품 ‘틈새라면 입문용’은 기존 틈새라면보다 매운맛 강도를 낮춘 제품이다. 매운맛을 수치로 나타낸 스코빌 지수(SHU)는 5000이다.
이는 ▲틈새라면 빨계떡(1만 SHU) ▲틈새라면 매운김치(1만 SHU) ▲틈새라면 고기짬뽕(8200 SHU)보다 낮은 수준이다.
조민우 팔도 마케팅 담당은 “2026년 가장 주목받는 초대형 K-POP 신인인 알파드라이브원과 틈새라면의 새로운 라인업이 함께 성장하길 기대한다”며 “틈새라면 입문용을 통해 더 많은 소비자가 틈새라면의 강렬한 매운맛 여정을 시작하길 바란다”고 말했다.
한편, 틈새라면은 서울 명동의 한 유명 매장에서 팔리던 메뉴를 2009년 제품화해 선보인 브랜드다. 베트남 하늘초를 사용한 강한 매운맛으로 ‘매운 라면’ 이미지를 굳혔으며, 매운맛 라면 시장에서 존재감을 키워왔다. 누적 판매량은 2억5000만 개를 넘어섰다.
