국힘 “李, 부산시장 출마 전재수에 힘 싣기”…靑해수비서관에 田보좌관 발탁 비판

전재수 전 해양수산부 장관의 정책보좌관이 신임 청와대 해양수산비서관에 발탁되자 국민의힘은 “우회적으로 이재명 대통령이 (부산시장 출마를 준비하는) 전재수 의원에게 힘을 실어줬다는 관측까지 나온다”고 비판했다. 유력 부산시장 후보로 거론되는 전 전 장관은 ‘통일교 의혹’과 관련해 지난해 12월 “직을 내려놓고 의혹을 밝히겠다”며 장관에서 물러났다.
27일 국민의힘 정희용 사무총장은 국회에서 열린 원내대책회의에서 “통일교 게이트 수사가 지지부진한 사이 장관직에서 사퇴한 전 의원이 부산시장 출마를 준비하고 있다는 소식이 전해졌다”며 이같이 말했다.
앞서 경찰은 전 의원을 비롯한 여야 정치인에 대한 통일교의 금품 제공 의혹에 대해 전담수사팀을 꾸려 수사했지만 별다른 성과를 내지 못한 채 검경 합동수사본부로 사건을 넘기게 됐다.
정 사무총장은 이날 “수사에 뚜렷한 진척이 없어 보이는데 피의자 신분으로 사실상 출마 의사를 밝힌 것”이라며 “법과 상식이 민주당 인사들에게 다르게 적용되고 있는 것 같다”고 지적했다.
이어 “통일교 게이트 의혹이 짙은 피의자가 버젓이 출마를 밝히고, 청와대는 간접적으로 지원하고 있는 형국”이라고 주장했다.
아울러 “뿐만 아니라 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 전국을 돌며 북콘서트를 연다는 소식은 상식을 한참 넘었다”고 비판했다. 정 사무총장은 “보석으로 풀려난 상태에서 북콘서트를 열겠다는 것도 모자라 그 첫 장소를 국회 의원회관으로 정했다고 한다”며 “대법원판결이 남아있다고 하지만, 이미 유죄판결을 받은 인사가 자숙은커녕 정치적 활동을 한다는 것 자체가 국민 상식에 맞지 않는다”고 했다.
김 전 부원장은 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리로부터 대선 자금 명목으로 불법 정치자금 6억 원 등을 받은 혐의로 지난해 2월 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받았고, 대법원은 같은 해 8월 보증금 5000만 원과 주거 제한 등의 조건으로 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다.
정 사무총장은 “다가오는 지방선거가 피의자들이 후보로 뛰고 범죄 전력자들이 전면에 나서는 선거가 되는 것은 아닌지 국민적 우려 커졌다”며 “통일교 게이트 특검, 민주당 공천 뇌물 특검이 반드시 필요한 이유가 하나 더 늘었을 뿐”이라고 했다. 그러면서 “즉시 특검 수용을 민주당에 촉구한다”고 강조했다.
그는 전날 국민연금이 올해 말 국내 주식 목표 비중을 늘리고, 해외 주식 목표 비중을 낮추기로 한 데 대해선 “더 큰 문제는 결정 과정의 독립성과 정당성”이라고 지적했다. 이어 “대통령이 공개석상에서 국민연금의 국내 주식 비중을 직접 언급한 뒤 통상보다 이른 시기에 기금운용위원회가 속전속결로 열린 점에서 정치적 압력이 작용한 것 아니냐는 의구심을 피하기가 어렵다”고 말했다.
그러면서 “국민연금은 정권의 환율 방어, 경기 부양 카드가 아니다. 국민 노후를 지키는 것이 국민연금의 존재 이유”라며 “정부는 국민의 노후 승계와 미래를 정권의 이익을 위해 훼손하지 않길 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.
