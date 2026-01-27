멕시코 대통령 “BTS 공연 늘려달라”…李대통령에 서한

“100만명이 티켓 원하는데 15만장만 가능”

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령. ⓒ(GettyImages)/코리아

ⓒ뉴시스 지난해 멤버 전원이 군복무를 마친 BTS는 3월 20일 정규 5집 '아리랑'으로 컴백할 예정이다. BTS가 완전체로 새로운 앨범을 발표하는 건 2022년 6월 이후 약 3년 9개월 만이다. 올 4월부턴 대규모 월드투어에 나설 계획이다. 이번 월드투어는 전 세계적으로 티켓 확보 경쟁을 불러일으켰고, 특히 K팝 팬층이 두터운 나라 중 하나인 멕시코에선 현재 단 세 번의 콘서트만 예정돼 있다고 로이터통신은 짚었다.

[멕시코시티=신화/뉴시스] 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 12일(현지 시간) 멕시코시티 대통령궁에서 정례 기자회견을 하고 있다. 셰인바움 대통령은 이날 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 한 뒤 미국의 멕시코 영토 내 군사 개입은 없을 것이라고 일축했다. 2026.01.13. 다만 셰인바움 대통령은 "콘서트 티켓 예매와 관련한 문제가 있었다"고 설명했다. 앞서 멕시코 현지 팬들은 콘서트장의 구역 배치도와 가격 등을 가상 대기열에 들어간 뒤에야 알 수 있다며 불만을 제기했다. 이들은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 △좌석 배치도 공개 △투명한 수수료 △명확한 가격 공개 등을 요구하며 소비자보호원에도 민원을 접수했다.

[멕시코시티=신화/뉴시스] 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 12일(현지 시간) 멕시코시티 대통령궁에서 정례 기자회견을 하고 있다. 셰인바움 대통령은 이날 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 한 뒤 미국의 멕시코 영토 내 군사 개입은 없을 것이라고 일축했다. 2026.01.13. 이반 에스칼란테 소비자보호원장은 "지난주 목요일(이달 15일)부터 전날(18일)까지 4746건의 (민원이) 접수됐다"고 밝혔다. 그러면서 "티켓 판매 관련 전체 조건의 명확한 명시 등을 검토해 달라는 요구였다"며 "입장권 가격 및 스페셜 패키지의 구성, 개인정보 보호에 대한 상시 감시 체계 구축도 포함됐다"고 전했다.

보도에 따르면 셰인바움 대통령은 26일 정례 기자회견에서 멕시코의 청년들을 위해 BTS 추가 콘서트 개최를 공식적으로 요청하는 서한을 이 대통령에게 보냈다고 말했다. 셰인바움 대통령은 “약 100만 명의 쳥년이 (BTS 콘서트) 티켓을 구매하고자 하지만 공급 가능한 티켓은 15만 장에 불과하다”고 말했다.현재 BTS의 멕시코 공연은 5월 7일과 9~10일 멕시코시티의 GNP 세구로스 스타디움에서 여는 것으로 계획돼 있다.