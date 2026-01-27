국힘 소장파 “최고위 한동훈 제명 재고하고, 韓은 지지집회 중단시켜야”

국민의힘 소장파 의원 그룹인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 27일 “최고위원회는 한동훈 전 대표를 제명한 윤리위원회 결정을 재고하라”고 의견을 모았다.
대안과 미래 이성권 의원은 27일 기자들과 만난 자리에서 “오늘 대안과 미래 정기 모임을 통해 논의된 내용”이라며 이렇게 밝혔다. 이 의원은 “장동혁 대표의 쾌유 기원하며 대표 단식이 당의 통합과 혁신으로 이어지도록 노력해야 한다”며 “한동훈 전 대표도 지지자들의 집회 중지 요청 등 당 화합과 정치적 해법 모색을 위한 노력을 국민과 당원들에게 보여줘야 한다”고 했다. 또 “당내에서도 서로를 비난하고 적대시하는 일체의 언행을 중단해야 한다”며 “보수의 힘은 통합과 헌신, 관용에서 나온다”고 했다.
이 의원은 “쌍특검(통일교·공천헌금 특검) 관철을 위한 개혁신당과의 연대는 계속돼야 하며 향후 더 넓고 강고한 정책 연대, 더 나아가 선거 연대로 발전시켜 나가야 한다”고도 했다. 이 의원은 “이를 위해선 우리 당은 윤 어게인 등 잘못된 과거와 단절해야 하고 쌍특검 관철을 위한 보다 강고한 투쟁을 이어 나가야 한다”고 했다.
아울러 이 의원은 “더불어민주당 공천 뇌물 의혹과 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 낙마 등 정치권의 고질적 부정 비리를 막고 정치에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위한 정치 개혁에 우리 당이 앞장서야 한다”며 “이를 위해 김병기 강선우 방지법, 이혜훈 방지법을 준비하도록 하겠다”고 했다.
이 의원은 국민의힘 중앙윤리위원회가 당원과 당 지도부를 비방했다는 이유로 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대해 ‘탈당 권유’ 처분을 의결한 것과 관련해선 “지방선거를 앞두고 여권의 경우 통합이라는 덧셈 정치를 하는 상황에서, 우리는 오히려 내부에 있는 사람들조차도 제외하고 배제하는 정치가 맞느냐”고 반문했다.
