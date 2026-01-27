국힘 소장파 “최고위 한동훈 제명 재고하고, 韓은 지지집회 중단시켜야”

2024년 12월 12일 국회에서 한동훈 당시 국민의힘 대표(가운데)가 최고위원이었던 장동혁 현 국민의힘 대표(왼쪽)와 대화하며 걸어가고 있다. 뉴스1

이 의원은 국민의힘 중앙윤리위원회가 당원과 당 지도부를 비방했다는 이유로 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대해 ‘탈당 권유’ 처분을 의결한 것과 관련해선 “지방선거를 앞두고 여권의 경우 통합이라는 덧셈 정치를 하는 상황에서, 우리는 오히려 내부에 있는 사람들조차도 제외하고 배제하는 정치가 맞느냐”고 반문했다.