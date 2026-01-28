찬물 먹을때 시리거나 씹을때 찌릿하면 ‘치아 골절’ 의심

치아 깨지거나 금 가는 ‘치아 파절’
통증 없다고 대수롭지 않게 넘겨… 씹는 힘 반복되면 신경까지 영향
‘이갈이’ 한다면 마우스피스 착용… ‘한쪽으로 씹기’ 습관도 교정해야
놓치기 쉬운 치아 미세균열
겉으로는 작은 금처럼 보이지만 치아에 생긴 미세한 균열은 방치할 경우 치아 전체를 위협하는 파절로 이어질 수 있다. 치아가 깨지거나 금이 가는 ‘치아 파절’은 통증이 없다는 이유로 대수롭지 않게 넘기기 쉽다. 그러나 씹는 힘이 반복적으로 가해지면서 균열은 점차 안쪽으로 진행되고 치료 시기를 놓치면 발치까지 이어질 수 있다. 특히 중장년층에서는 노화와 안 좋은 생활 습관이 겹치며 치아 파절 위험이 눈에 띄게 높아진다.
통증 없는 미세 균열, 가장 놓치기 쉬운 위험 신호
치아는 겉면의 법랑질, 그 안쪽의 상아질과 신경(치수)으로 구성된 구조다. 법랑질에 국한된 파절은 표면이 살짝 깨지거나 머리카락처럼 가느다란 실금 형태로 나타나는 경우가 많다. 이 단계에서는 통증이 거의 없어 ‘괜찮다’고 느끼기 쉽다. 하지만 씹는 힘이 반복되면 균열은 상아질을 향해 점점 깊어지고 결국 신경까지 침범할 수 있다.
치아 파절의 범위는 매우 다양하다. 일부만 깨진 경우에는 레진이나 인레이·온레이로 비교적 간단히 치료할 수 있다. 그러나 파절이 신경 가까이까지 진행됐다면 신경치료 후 크라운을 씌워야 한다. 뿌리까지 세로로 깊게 갈라진 경우에는 치아를 살리기 어려워 발치가 필요한 경우가 많고 이후 임플란트나 브리지, 틀니 치료를 고려해야 한다.
오민석 세란병원 치과 구강악안면외과 과장은 “상아질까지 파절되면 겉보기에는 작은 깨짐처럼 보여도 내부 손상이 이미 상당히 진행된 경우가 많다”며 “찬물에 이가 시리거나 씹을 때 찌릿한 통증이 나타난다면 파절이 진행 단계에 들어섰다고 봐야 한다”고 말했다. 그는 “치아 파절은 얼마나 크게 깨졌느냐보다 균열이 어디까지 도달했는지가 치료 예후를 좌우한다”고 강조했다.
외상·습관·노화가 겹치면 파절 위험 커져
치아 파절은 넘어짐이나 교통사고, 스포츠 활동 중 충돌 같은 외부 충격으로 발생할 수 있다. 일상 속에서는 얼음이나 견과류처럼 딱딱한 음식을 갑자기 씹을 때도 파절이 생길 수 있다. 특히 이를 악물거나 이를 가는 습관, 한쪽으로만 음식을 씹는 습관은 특정 치아에 과도한 힘을 반복적으로 가해 미세 균열을 유발하는 주요 요인으로 꼽힌다.
치과 치료 이력도 영향을 준다. 큰 충치를 치료한 뒤 남은 치아 구조가 얇아졌거나 신경치료 후 치아 내부 수분이 줄어든 경우 외부 충격에 더 약해진다. 실제로 40∼60대 이후 “씹다가 갑자기 치아가 깨졌다”며 병원을 찾는 환자도 적지 않다. 나이가 들수록 법랑질은 마모되고 상아질의 탄성은 감소해 충격을 흡수하는 능력이 떨어진다. 이 과정에서 눈에 보이지 않는 미세 균열이 수년간 누적되다 어느 순간 파절로 이어진다.
오 과장은 “통증이 없다고 해서 안전한 것은 아니다”며 “미세한 금이라도 씹을 때 불편감이 반복되거나 특정 방향으로 통증이 느껴진다면 검사가 필요하다”고 말했다. 이어 “작은 깨짐 단계에서 치료하면 치아를 살릴 가능성이 높고 치료 부담도 상대적으로 적다”며 “이갈이가 있다면 마우스피스를 사용하고 딱딱한 음식 섭취와 한쪽 씹기 습관을 교정하는 것이 치아 파절 예방에 도움이 된다”고 조언했다.
치아 파절은 조기에 발견해 적절히 치료하면 치아를 보존할 수 있는 질환이다. 사소해 보이는 균열과 불편감을 무심코 넘기지 않는 것이 평생 사용할 치아를 지키는 가장 현실적인 방법이다.
