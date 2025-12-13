장동혁 “李, ‘책갈피 외화 밀반출’ 조사 지시…‘쌍방울’ 범행 수법 자백”

장동혁 국민의힘 대표는 13일 이재명 대통령이 정부 부처 업무보고에서 책갈피 외화 불법반출에 대한 조사를 지시한 것과 관련해 “뜬금없는 깨알 지시가 낯설다 싶었는데 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 때 쓰인 방식”이라고 했다.
장 대표는 이날 오후 페이스북에 “아무리 본인과는 무관하다고 시치미를 떼도 이미 몸이 기억하고 있었던 것”이라고 적었다.
그러면서 “전임 정부에서 임명된 사장을 무지성 깎아내리다가 자신의 범행 수법만 자백한 꼴”이라며 “경제실정으로 초래된 고환율이 반출도서 전수조사로 해결할 수 없듯이 이 대통령의 재판리스크도 사법 파괴로 없던 일이 될 수는 없을 것”이라고 썼다.
앞서 이 대통령은 전날 국토교통부 업무보고에서 이학재 인천국제공항공사 사장에게 외환 불법반출 검색과 관련해 물었다. 이 대통령은 “달러 불법반출 문제가 주로 가지고 나가서 도박하거나 범죄행위에 쓰는 모양이던데, 책갈피에 꽂아가면 안 걸린다, 그것이 이해가 안 된다”며 “그에 대한 현황, 어떻게 처리하고 있는지, 앞으로 어떻게 할 건지 별도로 보고하라”고 말했다.
댓글 0