적자에도 1000원 버거 지키며 기부…고려대 명물 ‘영철버거’ 이영철씨 별세

영철버거 대표 이영철 씨(왼쪽)가 고려대 학생들에게 판매할 안암동 명물 스트리트버거를 만들어주는 모습. 동아일보DB
‘고려대 명물’로 불리는 ‘영철버거’ 대표 이영철 씨가 별세했다. 향년 58세.

13일 대학가에 따르면 이 씨는 이날 세상을 떠났다. 고인은 지난해부터 폐암 투병 중이었던 것으로 전해졌다.

이 씨는 어려운 가정형편 탓에 10살부터 중국집, 군복공장, 막노동판 등을 전전했다. 이후 2000년 무렵 신용불량 상태에서 가진 돈 2만2000원을 들고 고려대 앞 손수레에서 영철버거를 만들어 팔기 시작했다.

당시 1000원짜리 저가 햄버거로 주목받으며 고려대 학생들 사이에서 큰 인기를 얻었고, ‘명물’이 됐다.

인기에 힘 입어 노점을 접고, 매장을 열며 영업을 이어간 이 씨는 2005년쯤에는 가맹점 40곳을 거느렸다.

2004년부터는 고려대에 매년 2000만 원을 기부해 형편이 어려운 학생들에게 ‘영철 장학금’을 조성했다. 정기 고연전(연고전) 때마다 영철버거 수천개씩 무료로 나눠주기도 했다.

이 씨는 적자가 났을 때도 버거의 가격을 올리지 않고, ‘1000원’의 가격을 지켰다고 한다.

결국 영철버거는 2015년 경영난으로 문을 닫았으나 고려대 학생들이 크라우드펀딩에 나서 2579명이 6811만5000원을 모았고, 영철버거는 재개업했다.

이 씨의 빈소는 고려대 안암병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 15일 오전 6시30분이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
