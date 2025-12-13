적자에도 1000원 버거 지키며 기부…고려대 명물 ‘영철버거’ 이영철씨 별세

‘고려대 명물’로 불리는 ‘영철버거’ 대표 이영철 씨가 별세했다. 향년 58세.
13일 대학가에 따르면 이 씨는 이날 세상을 떠났다. 고인은 지난해부터 폐암 투병 중이었던 것으로 전해졌다.
이 씨는 어려운 가정형편 탓에 10살부터 중국집, 군복공장, 막노동판 등을 전전했다. 이후 2000년 무렵 신용불량 상태에서 가진 돈 2만2000원을 들고 고려대 앞 손수레에서 영철버거를 만들어 팔기 시작했다.
당시 1000원짜리 저가 햄버거로 주목받으며 고려대 학생들 사이에서 큰 인기를 얻었고, ‘명물’이 됐다.
인기에 힘 입어 노점을 접고, 매장을 열며 영업을 이어간 이 씨는 2005년쯤에는 가맹점 40곳을 거느렸다.
2004년부터는 고려대에 매년 2000만 원을 기부해 형편이 어려운 학생들에게 ‘영철 장학금’을 조성했다. 정기 고연전(연고전) 때마다 영철버거 수천개씩 무료로 나눠주기도 했다.
이 씨는 적자가 났을 때도 버거의 가격을 올리지 않고, ‘1000원’의 가격을 지켰다고 한다.
결국 영철버거는 2015년 경영난으로 문을 닫았으나 고려대 학생들이 크라우드펀딩에 나서 2579명이 6811만5000원을 모았고, 영철버거는 재개업했다.
이 씨의 빈소는 고려대 안암병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 15일 오전 6시30분이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0