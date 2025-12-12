“기안84는 퇴직금까지 줬는데” 박나래 갑질 의혹과 대비

기안84 유튜브 갈무리

영상에서 기안84는 수원을 찾아 직원 박송은 씨를 만났다. 그는 “오랜만에 보는데 오늘이 마지막”이라며 송은 씨의 퇴사 소식을 알렸다. 이어 “우리 회사를 6년 다녔는데 왜 나가시냐”고 퇴사 이유를 묻자 송은 씨는 “작가 하고 싶다“며 ”미술이랑 굿즈도 만들고 싶다”고 답했다.