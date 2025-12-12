“기안84는 퇴직금까지 줬는데” 박나래 갑질 의혹과 대비

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 퇴사하는 직원에게 거액의 위로금을 주며 아쉬움을 드러낸 영상이 12일 온라인에서 재조명됐다. 예능 ‘나혼자산다’에서 호흡을 맞춘 개그우먼 박나래의 매니저 갑질 의혹이 불거지면서 동료를 대하는 기안84의 태도가 주목을 받은 것으로 보인다.
12일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘기안84 밑에서 6년 근무하다 퇴사한 여직원’이라는 게시물이 올라왔다. 올 1월 기안84 유튜브 계정에 올라온 ‘퇴사하는 여직원과 수원 탐방기’라는 영상의 주요 내용을 담은 게시물이다.
영상에서 기안84는 수원을 찾아 직원 박송은 씨를 만났다. 그는 “오랜만에 보는데 오늘이 마지막”이라며 송은 씨의 퇴사 소식을 알렸다. 이어 “우리 회사를 6년 다녔는데 왜 나가시냐”고 퇴사 이유를 묻자 송은 씨는 “작가 하고 싶다“며 ”미술이랑 굿즈도 만들고 싶다”고 답했다.
기안84는 “내 입으로 이런 말 하긴 좀 그렇지만 위로금도 나오지 않았냐”며 송은 씨에게 거액의 위로금을 준 미담을 언급했다. 이에 송은 씨가 “이걸 지금 이야기하라는 거냐”며 당황해하자 기안84는 “빨리 털고 가자”고 했다. 송은 씨는 “(기안84가) 한 장 반 (줬다)”고 털어놨다. 그러자 기안84는 “사람들이 1억 5000만원인 줄 알 거 아니냐“라며 ”1억 5000만 원은 아니다”라고 정정했다.
기안84는 송은 씨를 위해 작은 송별회도 열어줬다. 저녁 식사 도중 기안84는 “퇴사 축하한다”며 송은 씨의 얼굴이 그려진 레터링 케이크를 선물했다. 그러면서 “네가 데뷔해서 잘 돼야 한다. 잘되면 ‘인생84’를 찍으러 가겠다. 너를 기다리는 사람들이 있다. ‘인생84’ 안에서 넌 셀럽”이라며 송은 씨의 새로운 꿈을 응원했다. 송은 씨는 “마지막 사장님이 사장님이어서 좋았다”며 감사의 뜻을 전했다.
기안84와 방송에서 호흡을 맞춘 박나래는 매니저에 대한 갑질 의혹에 휩싸여 방송 활동을 중단했다.
박나래는 8일 소셜미디어를 통해 “11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 오해가 쌓이게 되었다”고 했다. 이어 “여러분들의 도움으로 어제(7일)에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었다“면서 ”여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 했다.
박나래는 “저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 했다. 그러면서 “그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.
박나래는 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔했다. MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘 홈즈’ 등에 출연했다. 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았다.