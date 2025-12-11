“오픈AI는 제2의 넷스케이프”…AI 선구자에 회의론 왜?[딥다이브]

요즘 인공지능(AI) 기업 간 기술 경쟁이 한층 뜨겁게 달아오르고 있죠. ‘제미나이 3’을 내세운 구글의 맹추격에 오픈AI가 ‘코드 레드’를 발령했습니다. 그야말로 AI 시장이 격동기에 놓여있는데요.
온 세상 전문가들이 이에 대한 각자의 분석을 쏟아내는 가운데, 눈에 띄는 두 가지 시각을 소개합니다. 하나는 대표적인 ‘AI 버블론자’ 마이클 버리의 “오픈AI는 제2의 넷스케이프”라는 주장이고요. 다른 하나는 세일즈포스 CEO 마크 베니오프의 “LLM(대규모언어모델)은 새로운 디스크 드라이브”라는 주장입니다. 이들 말대로 챗GPT가 이끌어온 LLM 전성시대는 이제 끝물인 걸까요. 오픈AI 회의론을 들여다보겠습니다.
오픈AI가 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT를 불쑥 대중에 처음 공개했던 2022년 11월 30일. 이후 AI 열풍이 거대한 쓰나미처럼 전 세계를 덮쳤죠. 지난 3년간 기술업계가 정말 숨 가쁘게, 정신없이 달려왔는데요.
대규모언어모델(LLM) 기술을 개척하고 선두주자 자리를 지켜온 오픈AI. 챗GPT의 이용자 수는 놀라운 속도로 증가해 2025년 9월 기준 주간 활성 사용자 수가 이제 8억명에 달하고요. 비상장기업인 오픈AI의 기업가치는 올해 10월 기준 무려 5000억 달러로 불어났습니다. 일론 머스크의 우주기업 스페이스X를 뛰어넘는 ‘세계 최대 스타트업’이 된 거죠.
CEO 샘 올트먼이 가는 곳마다 슈퍼스타 대접을 받을 정도로 승승장구해 왔던 오픈AI. 그런데 분위기가 갑자기 급반전됐습니다. 11월 18일 구글이 새 대규모언어모델(LLM) ‘제미나이 3.0’을 공개했는데요. 어, 이게 핵심 벤치마크에서 오픈AI의 최신모델(GPT-5.1)을 앞서면서 현존하는 최강 성능의 AI 모델로 올라섰네요?
언제나 오픈AI가 성능 면에서 한참 앞서있는 줄로만 알았는데. 저력의 구글이 단숨에 따라붙으면서 이제 동등한 경쟁을 펼치게 된 겁니다.
물론 여전히 월간 활성 이용자 수(MAU)를 기준으론 오픈AI가 한참 앞서는데요(챗GPT 8억1000만명＞제미나이 3억3600만명). 최근 3개월 MAU 증가율로 따지면 제미나이가 훨씬 높죠(챗GPT 6%, 제미나이 30%). 즉, 구글의 추격 속도가 보통이 아닙니다.
챗GPT 독주체제가 흔들리는데? 시장이 웅성거리기 시작했고요. 그러자 샘 올트먼 오픈AI CEO가 사내에 ‘코드 레드(적색경보)’를 발령합니다. 전사적 역량을 챗GPT 성능 개선에 집중하기 위해서였죠. 당초 이달 말 선보일 예정이었던 새 추론모델 GPT-5.2 출시를 2~3주 당겨 공개할 예정입니다. 확실히 급하긴 급했네요.
“제2의 넷스케이프”라는 의미
생성형 AI 웹의 트래픽 점유율을 따지면 챗GPT은 여전히 71.3%로 압도적 1위입니다. 구글 점유율은 아직 15.1%에 불과하죠(시장조사업체 시밀러웹 기준). 하지만 지난해 말(챗GPT 87%, 제미나이 5.7%)과 비교하면 저울추가 움직이고 있는 게 확연히 드러나는데요.
새로운 시장을 개척한 혁신기업이 경쟁이 격화되면서 흔들리고, 결국 추격자에 따라잡힌 사례. 기업 세계에선 드물지 않은 일입니다. 그래서 챗GPT와 제미나이의 경쟁 구도를 보면서도 ‘이거 어디서 봤던 장면 같은데?’라는 기시감이 들던 참이었는데요. 마이클 버리가 얼마 전 X에 이렇게 썼습니다. “아는 사람이라면 누구나 다 아는 사실입니다. 오픈AI는 제2의 넷스케이프처럼 파산 직전에 몰리고 현금 유출에 시달리고 있습니다.”
넷스케이프라. 절묘한 비유라며 많은 이들이 공감했습니다. 참고로 마이클 버리는 2008년 금융위기를 예견했고 영화 ‘빅쇼트’의 실제 주인공인 인물이죠. 하지만 최근엔 AI 관련주에 하락 베팅했던 게 빗나가면서 자신의 헤지펀드를 청산했고요. 이후 작가로 변신해 서브스택에서 유료 뉴스레터 서비스를 운영 중인데요.
그가 왜 하필 넷스케이프를 거론했는지를 알려면 그 스토리부터 알아야겠죠. 사실 넷스케이프의 흥망성쇠는 스타트업의 고전동화 같은 너무나 유명하고도 극적인 이야기입니다. 그 시작은 일리노이대 졸업생 마크 앤드리슨과 실리콘그래픽스 창업자 제임스 클락, 두 사람이 ‘인터넷 관련 사업을 하자’고 의기투합한 1994년 4월로 거슬러 올라가는데요.
넷스케이프는 설립한 지 불과 6개월 만에 상용 브라우저를 개발해 베타 버전을 출시했고요. 1994년 12월 첫 정식 제품 ‘넷스케이프 내비게이터 1.0’을 선보이면서 돌풍을 일으킵니다.
내비게이터는 단숨에 시장을 휩쓸며 폭발적인 성장을 기록했죠. 1995년 세계 브라우저 시장 점유율 90%를 차지했고요. 매출은 분기마다 두배 넘게 불어났습니다. 1995년 8월 넷스케이프는 증시에 상장했는데요. 공모가 14달러였던 주가는 장이 열리자마자 71달러로 치솟았고요. 창사 이래 16개월 동안 이익을 내지 못한 회사의 기업가치가 하루 만에 30억 달러로 불어납니다. 그 시절 넷스케이프 내비게이터의 위상은 독보적이었습니다. 사실상 인터넷 세상으로 가는 유일한 관문으로 통했죠.
넷스케이프의 이 엄청난 성공은 잠자고 있던 IT 공룡, 마이크로소프트(MS)를 깨웁니다. 1995년 8월, MS가 ‘인터넷 익스플로러 1.0’을 출시했죠. 급조된 소프트웨어였고, 기능 면에서도 내비게이터에 뒤졌는데요.
하지만 운영체제의 절대 강자 MS는 익스플로러를 윈도우에 기본 탑재하는 ‘끼워팔기’로 시장을 야금야금 잠식해 나갔고요. 무엇보다 막강한 자본력을 믿고 그해 12월 승부수를 던졌는데요. “인터넷 익스플로러를 영원히 무료로 제공할 것”이라고 발표한 겁니다. 개인용 39달러, 기업용 99달러로 내비게이터를 팔던 넷스케이프엔 충격이 아닐 수 없었죠. ‘브라우저 전쟁’이 시작됩니다.
예나 지금이나 MS는 세계 최강의 IT 기업이죠. MS는 이 공짜 소프트웨어에 엄청난 투자비(매년 1억 달러 이상)와 인력(1999년까지 1000명 이상)을 쏟아부으며 대대적인 공세에 나섭니다. 난공불락 같던 넷스케이프의 지위가 급격히 흔들리기 시작하죠. 1996년 86%였던 넷스케이프 점유율이 1997년 말 51%로 떨어졌고요. 1998년 9월, 급기야 역전됩니다.
여기엔 넷스케이프의 실책도 한몫했죠. 1997년 6월 출시된 ‘넷스케이프 4’는 기업을 위한 ‘그룹웨어’로 방향을 전환하며 새로운 기능을 대거 추가했는데요. 이로 인해 브라우저는 버그투성이가 되면서 느려졌고요. 이전보다 한층 업그레이드된 ‘인터넷 익스플로러4’로 고객들이 이탈한 거죠.
넷스케이프는 1998년 AOL에 인수됐지만, 다시 살아나지 못했고요. 2008년 3월, 지원이 종료되며 영영 사라졌습니다. 종료 당시 시장 점유율은 고작 0.6%.
혁신 기업 넷스케이프의 몰락은 여러 교훈을 남겼죠. -기술 세계는 빠르게 변화합니다. 아무리 기술력이 뛰어난 선도 기업이라고 해도, 기술 우위는 영원한 게 아닙니다. -제품 품질만큼이나 유통이 중요합니다. -기술 싸움은 자본의 싸움이기도 합니다. 거대 기업이 작정하고 자본과 인력을 쏟아붓는다면 기술 격차는 사라질 수 있습니다.
이런 교훈은 지금의 AI 모델 경쟁 구도에도 대입할 수 있습니다. AI 기술, 특히 대규모언어모델(LLM)은 훈련과 실행을 위해 막대한 컴퓨팅 비용 투자가 필요한 사업인데요. 오픈AI의 수익은 챗GPT 구독료와 API 라이선싱 정도. 이걸론 운영 비용을 메우기란 불가능하죠. 보도에 따르면 올 상반기 오픈AI 매출은 43억 달러, 순손실은 135억 달러에 달했는데요. 컴퓨팅 비용이 워낙 많이 드는 데다, 그동안 끌어다 쓴 부채 중 일부가 손실로 잡힌 탓에 적자가 더 커졌습니다.
2029년 흑자전환을 목표로 한다는 오픈AI. 하지만 돈 들어갈 곳(특히 데이터센터 운영)은 많은데, 돈 벌 만한 새로운 수익모델(예-광고수익)은 아직 찾지 못했고요. 샘 올트먼 CEO가 돈줄을 열심히 끌어오고 있긴 하지만(예를 들어 소프트뱅크) 그것만으로는 한계가 뚜렷한데요.
이에 비해 구글은 30년 전 MS 못지않은 IT 공룡. 최근 12개월 순이익(2025년 11월 기준)이 무려 1243억 달러(약 183조원)로 전 세계 1위입니다. 세계에서 돈을 가장 많이 버는 기업인 거죠. 게다가 디지털 유통망까지 완전히 장악하고 있습니다. 전 세계 검색엔진 시장의 약 90%를 차지하는 구글 검색과 동영상 플랫폼의 절대 강자 유튜브가 있으니까요. 여기 맹렬한 추격으로 어느새 따라잡은 기술력까지. 기시감이 생기는 게 당연합니다.
중요한 건 따로 있었다
그런데 여기서 하나 질문. 그 브라우저 전쟁, 최종 승자는 그래서 누구였을까요? MS 익스프로러가 아니죠. 지금 브라우저 시장 1위는 구글 크롬입니다(세계 시장 점유율 68%). 이게 바로 이 넷스케이프 스토리가 주는 또 하나의 중요한 교훈인데요.
그러니까 인터넷 산업에서 중요한 건 브라우저가 아니었습니다. 진짜 중요한 건 사람들이 이용하는 사이트였고요. 그중 가장 큰 게 바로 검색엔진이었죠. 구글은 바로 이 분야에서 승자로 올라섰고요. 이후 구글이 2008년 출시한 웹브라우저 ‘크롬’은 구글 검색을 통한 대대적인 홍보에 힘입어 빠르게 시장 점유율을 확대할 수 있었습니다.
즉, 진짜 혁명이 일어나는 분야는 따로 있었는데, 이를 넷스케이프와 MS 모두 놓친 거죠. 사실 브라우저는 그 자체로는 돈이 되지 않는, 일종의 기본 인프라 같은 거였는데 말이죠. 차라리 브라우저 전쟁에 쏟아부을 자본으로 야후나 구글, 아마존을 일찌감치 인수했다면 어땠을까요?
그럼 AI 기술 경쟁으로 돌아와서. 지금의 이 치열한 LLM 경쟁에서 승리하면 AI 시대의 승리자로 올라설 수 있는 걸까요. 혹시 이 LLM 전쟁도 사실은 옛 브라우저 전쟁 같은 건 아닐까요?
세일즈포스 CEO 마크 베니오프는 조금 다른 비유를 써서 이렇게 일갈합니다. “LLM은 새로운 디스크 드라이브입니다: 가장 저렴하고 우수한 업체로 핫스왑하는 범용 인프라이죠. 이 모델이 해자라는 환상은 이제 끝났습니다.”
오픈AI나 구글 같은 기업이 막대한 자원을 쏟아부어 개발하는 최첨단 LLM을 고작 디스크 드라이브에 비유하다니. 좀 너무한 거 아닌가 싶기도 한데요. 그는 얼마 전 월스트리트저널과의 인터뷰에서 이렇게 설명합니다. “사실 지금 LLM은 한계에 다다르고 있다고 생각해요. 스탠퍼드대 AI 전문가 페이페이 리가 새로운 회사를 설립했는데요. 그는 다음 모델은 다중감각(multi-sensory) 모델이 될 거라고 봐요. 카메라, 오디오 같은 다양한 구성요소가 필요하고, 4차원으로 이뤄져야 하는 거죠. 이건 LLM이 아니에요. 이게 언젠가 출시되고, LLM을 대체할지도 모르죠. 그러니 현실로 돌아와야 합니다. 우리 모두 챗GPT 쿨에이드(Kool-Aid, 미국 음료 이름)에 취해 있었던 것 같아요.”
만약 베니오프 CEO 말대로 GPT(오픈AI)나 제미나이(구글), 클로드(앤트로픽) 같은 대규모언어모델(LLM)은 모두 AI시대를 열기 위해 필요한 기본 인프라일 뿐이고, 이 인프라를 활용하는 AI 서비스의 진짜 혁명은 아직 오지 않았다면? 조금 허무하지만, 동시에 희망적이기도 하네요. 본게임은 이제부터 시작이고, 가능성은 모두에게 열려있다는 뜻이니까 말이죠. By.딥다이브
3년 전 챗GPT를 보고 세상이 뒤집어졌던 게 생생한데, 이젠 ‘그건 범용 인프라일 뿐’이라니. 기술 트렌드란 적응할 새 없이 순식간에 변화하는군요. 주요 내용을 요약해 드리자면.
-인공지능 모델 개발 경쟁에 불이 붙었습니다. 구글의 ‘제미나이 3.0’ 출시를 계기로 구글과 오픈AI가 기술력에서 동등한 경쟁을 펼치게 됐죠. 선두주자 오픈AI가 급해졌습니다.
-혹시 오픈AI가 넷스케이프와 비슷한 함정에 빠진 걸까요? 브라우저 시장을 개척한 혁신기업 넷스케이프가 거대기업 마이크로소프트에 결국 당하고 말았던 30년 전의 기억이 떠오릅니다.
-그리고 그토록 치열했던 브라우저 전쟁의 최종 승자는 결국 구글이었다는 걸 잊지 마세요. 진짜 중요한 건 따로 있을지 모릅니다. “LLM은 디스크 드라이브 같은 범용 인프라”라는 베니오프의 말이 설득력 있게 들립니다.
댓글 0