곽규택 ‘또 마이크 끄시게요?’ 스케치북 들자 우원식 헛웃음[청계천 옆 사진관]

하급심 판결문의 공개 범위를 확대하는 내용의 형사소송법 개정안이 11일 국회 본회의에 상정되자 국민의힘이 이를 저지하기 위해 무제한 토론(필리버스터)에 돌입했다. 첫 주자로 나선 국민의힘 곽규택 의원은 ‘국회의장님, 또 마이크 끄시게요’, ‘61년 만에 국회의장이 필리버스터 방해한 곳’ 등이 적힌 스케치북을 들고나와 우 의장과 실랑이를 벌였다.
크리스마스 장식을 배경으로 문구가 적힌 스케치북을 들고나온 곽 의원은 우 의장에게 허리 숙여 길게 인사한 뒤 단상으로 향했다. 무제한 토론이 시작되자 곽 의원과 우 의장 사이 신경전이 시작됐다. 우 의장은 곽 의원에게 “상정 법안 관련 토론만 진행해달라”고 하며 주의를 줬고 곽 의원은 이를 무시하고 발언을 이어갔다.
스케치북을 넘기며 토론을 이어간 곽 의원에 우 의장은 한참 동안 국회 직원들과 대화하며 조치를 취할 방법을 찾기도 했다. 계속되는 경고에도 곽 의원이 멈추지 않자 우 의장은 포기한 듯, 헛웃음을 짓기도 했다.
여야 지도부는 본회의 개회 전까지 법안 처리 관련 협상을 이어갔지만, 이견을 좁히지 못했다. 이에 따라 여권 주도로 이날 형사소송법 개정안을 시작으로 12일 은행법 개정안, 13일 경찰관 직무집행법 개정안이 순서대로 상정된 뒤 국민의힘 필리버스터가 진행된다.
이날 시작된 필리버스터는 14일 경찰관 직무집행법 개정안에 대한 표결이 끝나면서 마무리될 예정이다.
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0