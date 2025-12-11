정동영 “야인시절 천정궁서 윤영호 한번 만나 통일 얘기했을 뿐”

통일교 유착 의혹 부인 입장문 발표
정동영 통일부 장관이 11일 통일교와 접촉했다는 의혹에 대해 “윤영호 씨를 야인 시절 단 한 번 만난 적이 있지만, 한학자 총재는 만난 적이 없고 일체 면식이 없다”고 밝혔다. 통일교의 정치권 유착 관련 의혹에 자신의 이름이 거론되자 강하게 부인하고 나선 것이다.
“2021년 친구들과 강원도 여행중 방문
10분간 대화…한학자는 일면식도 없어”
정 장관은 이날 입장문을 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장을 만난 사실과 배경을 설명하며 이같이 밝혔다. 윤 전 본부장은 김건희 특검(특별검사 민중기)에 정 장관이 한 총재와 만났지만 금품은 거절했다고 언급한 것으로 알려졌다.
정 장관은 먼저 윤 전 본부장과 만남에 대해 “2021년 9월 30일 오후 3시경 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 윤 씨와 처음 만나 차담을 가졌다”며 “고교동창 김희수 씨(전 전북도의회 의장) 등 친구 7~8명과 함께 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 가평 본부를 잠시 방문했다”고 설명했다.
이어 “일행이 천정궁을 구경하는 동안 통일교 관계자의 안내로 천정궁 커피숍에서 윤 전 본부장(윤 본부장 측 관계자 포함) 3명이 앉아 10분가량 차를 마시면서 통상적인 통일 관련 이야기를 나눴다”고 밝혔다.
정 장관은 이후 바로 일행과 합류해 전주로 향했으며 그 뒤 윤 전 본부장과 연락을 주고받거나 만난 적이 없다고 강조했다. 특히 한 총재와의 만남에 대해서는 “한 총재는 만난 적이 없고 일체 면식이 없다”고 선을 그었다.
그러면서 그는 “30년 정치 인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없고 이를 오래도록 긍지로 여겨 왔다”며 “근거 없는 낭설로 명예를 훼손한 일부 언론에 대해 민형사상 책임을 물을 것”이라고 했다.
정 장관은 이날 출근길에서도 취재진과 만나 ‘통일교의 금품 제공 제안이 있었느냐’는 질문에 “없었다”며 “저는 정치를 시작해서 지금까지 단 한 번도 불미스러운 일에 이름이 오르내린 적이 없고, 그것을 저의 명예로 생각해 왔다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
