李, DJ 노벨상 25주년에 “내란극복 국민, 노벨상 자격 충분”

이재명 대통령은 10일 고(故) 김대중 전 대통령의 노벨평화상 수상 25주년을 맞아 “유례없는 민주주의 위기를 평화적으로 극복한 위대한 대한민국이야말로 김대중 전 대통령님과 나란히 노벨평화상을 받을 자격이 충분하다고 믿는다”고 말했다.
이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “25년 전 오늘 김 전 대통령님이 한국인 최초로 노벨평화상을 수상했다. 민주주의와 한반도 평화에 평생 헌신한 삶에 세계가 보낸 찬사이자 존경의 표현이었다”고 말했다.
이 대통령은 “오늘의 대한민국은 김 전 대통령이 계시기에 가능했다”며 “IMF(국제통화기금) 국난 속에서도 IT(정보기술) 고속도로를 구축하고, 지원은 하되 간섭은 않는 ‘팔길이 원칙’으로 문화·예술을 장려한 혜안 덕에 디지털 강국, 문화 선도국으로 도약할 수 있었다”고 평가했다.
그러면서 “무엇보다 우리 역사상 최초의 평화적 정권 교체로 민주주의 토대가 한층 단단해졌기에 지난겨울 내란 위기도 슬기롭게 극복할 수 있었다”고 덧붙였다. 또 “국회 앞에 모였던 수많은 ‘김대중들’의 용기와 연대는 전 세계에 새로운 희망과 영감을 줬다고 자부한다”고 강조했다.
이 대통령은 “앞으로 우리가 나아가야 할 길 역시 대통령께서 걸어오신 길 위에 있다”며 “치열한 ‘서생의 문제의식’과 실용적인 ‘상인의 현실 감각’을 바탕으로 국민 삶을 개선하고 국가의 더 나은 내일을 열어가겠다”고 약속했다.
아울러 “‘국민이 언제나 승리하는 것은 아니지만 마지막 승리자는 국민’이라는 김 전 대통령의 통찰을 나침반 삼아 어떤 난관과 시련에도 주권자인 국민을 믿고 국민 뜻을 따라 걷겠다”고 다짐했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
