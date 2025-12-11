싱크대에 끓는 물 부어 청소? 수리비 폭탄 맞는다 [알쓸톡]

주방 싱크대에 끓는 물을 버리는 사소한 행동이 배수관 손상을 넘어 수리비 폭탄으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 겨울철 배관 수축 현상까지 겹치면 작은 생활 습관 하나가 ‘배관 파손’이라는 큰 사고로 번질 수 있다.
배관 전문가들은 주방 배수관에 주로 사용되는 PVC(폴리염화비닐)의 내열 온도가 약 70℃에 불과하다는 점을 지적한다. 100℃에 가까운 끓는 물이 직접 닿을 경우 배관 소재가 휘거나 약해지고, 이음새를 고정하는 접착제·고무 씰까지 손상돼 누수 위험이 커진다는 설명이다.
특히 겨울철에는 배관이 외부 찬 공기에 의해 이미 수축된 상태라 급격한 온도 변화에 더욱 취약하다.
일부 소비자들은 “뜨거운 물로 기름때를 녹이면 배관이 더 깨끗해진다”고 믿지만, 이는 대표적인 ‘잘못된 상식’이다. 뜨거운 물은 기름을 일시적으로 액화시키지만, 배관 내부에 도달하면 다시 굳어 더 큰 기름 덩어리로 응고된다. 결국 막힘·역류·악취를 유발하는 원인이 된다.
● 잘못된 상식, 식초 + 베이킹소다 조합 청소 효과 없다
SNS에서 널리 퍼진 ‘식초+베이킹소다 배수구 청소법’ 역시 실제로는 큰 효과가 없다. 베이킹소다(알칼리성)와 식초(산성)가 만나면 중화 반응이 일어나 청소 효과를 기대하기 어렵기 때문이다. 전문가들은 “거품이 생겨 청소되는 느낌만 줄 뿐, 배관 내부 기름·찌꺼기 제거에는 큰 도움을 주지 못한다”고 조언한다.
실제로 배수구를 관리하려면 뜨거운 물은 반드시 60℃ 이하로 식힌 뒤 버리거나, 찬물을 함께 틀어 온도를 낮추는 방식이 권장된다. 라면·파스타 삶은 물처럼 기름 성분이 많은 물도 예외가 아니다.
또한 조리기구의 기름은 설거지 전에 키친타월로 한 번 닦아낸 뒤 배수구에 넣는 것이 배관 수명을 지키는 핵심이다. 기름이 배관으로 들어가는 양을 최소화해야 막힘과 악취를 예방할 수 있다.
● 작은 막힘은 ‘저온 세척법’으로 해결
구조적 손상 없이 작은 막힘을 해결하려면, 베이킹소다와 주방 세제에 따뜻한 물(60℃ 이하)을 섞어서 사용해야 한다. 이때 충분한 환기가 필요하며, 뿌려둔 뒤 잠시 기다렸다가 수돗물로 헹궈내면 된다.
결국 기름때 제거를 위해 무심코 부었던 끓는 물은 PVC 배관을 변형시키고, 막힘을 악화시키는 원인이 된다. 생활 습관을 조금만 바꿔도 싱크대 배관의 수명을 크게 늘리고 예상치 못한 수리비 부담을 줄일 수 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
