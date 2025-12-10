“양말 버릴 필요 없다”..수명 늘리는 가성비 甲 루틴 3단계 [알쓸톡]

양말은 하루 종일 신고 다니는 생활필수품이지만 악취가 쉽게 빠지지 않아 교체 비용이 꾸준히 드는 품목 중 하나다. 그러나 집에서 손쉽게 할 수 있는 살균 세탁만으로 세균 번식을 크게 줄이고 양말의 수명을 늘릴 수 있다. 발은 각질과 땀 분비가 많고, 습도까지 높은 부위여서 일반 세탁만으로는 악취 원인이 제거되지 않는 경우가 많기 때문이다.
● 60℃ 온수와 과탄산소다… 가정에서 가능한 ‘저비용 살균 루틴’
전문가들은 양말 속 세균을 없애려면 세탁기에 넣기 전 ‘애벌빨래’ 단계가 가장 중요하다고 강조한다.
대야에 60℃ 정도의 온수를 받고, 과탄산소다를 종이컵 한 컵 분량 녹여 준다. 양말을 1시간 정도 담가두거나, 얼룩이 심할 경우에는 밤새 담가 두어도 좋다. 이후에는 깨끗한 물로 헹궈내야 한다.
과탄산소다는 산소계 표백 및 강력한 살균 작용을 발휘하여 세균 제거에 탁월한 효과가 있다. 사용할 때는 반드시 환기가 필수이며, 고무장갑을 착용해야 한다.
만약 울, 실크 등 섬유 제품이나 어두운색 제품일 경우 표백 작용과 섬유 손상을 피하기 위해 탄산소다(워싱소다)로 대체하는 것이 좋다.
● 구연산으로 중화해야 피부 자극 막아
애벌 작업 후 바로 세탁기로 옮기면 과탄산 잔여물로 인해 피부 자극이 생길 수 있어 ‘구연산 중화’ 단계가 필요하다. 따뜻한 물에 구연산 10g을 녹여 헹구면 잔여 성분을 안정화해 자극을 줄이는 데 도움이 된다.
이후에는 평소대로 세탁기에서 본 세탁을 진행하면 된다. 양말을 뒤집어 세탁하면 땀과 각질이 많은 안쪽까지 더욱 깨끗하게 세탁할 수 있다.
● 건조는 세균 번식 여부를 결정짓는 최종 단계
양말 건조 방식도 위생 관리에 중요한 요소다. 눕혀 말리면 내부 습기가 남아 세균이 다시 번식하기 쉬워 건조 효과가 떨어진다. 세탁망이나 건조대에 수직으로 걸어 햇볕과 바람이 잘 드는 곳에서 완전히 말리는 것이 악취 재발을 막는 가장 확실한 방법이다.
이렇듯 살균과 표백에 효과적인 과탄산소다와 구연산을 활용하면 평소보다 하얗고 깨끗한 양말을 만날 수 있다. 악취와 세균을 확실히 제거하고 싶다면 새로운 빨래 방법을 시도해 보는 것은 어떨까.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0