우상호 “대통령, 설레발치는 사람 안 쓴다 해…김현지 월권 본 적 없어”

우상호 대통령정무수석비서관은 이재명 대통령이 “나는 설레발 치는 사람 절대 안 쓴다”고 말한 사실을 9일 전했다. 이 대통령은 자신의 측근인 김남준 대변인, 김현지 대통령제1부속실장 등에 대해 우 수석이 “사람들이 신중하고 별로 나대는 걸 못 봤다”고 말하자 이같이 대답했다고 한다.
우 수석은 이날 유튜브 ‘매불쇼’에 출연해 최근 인사개입 의혹이 불거진 김 실장에 대해 “실제로 초기에 (김 실장이) 총무비서관으로 있을 때는 대통령실을 세팅하기 위해서 총무비서관의 역할인 대통령실 안에 인원배치를 했다”며 “비서관과 행정관을 추천받고 정무수석실에 누구를 넣고 빼고 이건 총무비서관실 업무이지만 대통령이 임명하는 고위직 인사들에 (김 실장이) 관여한 바는 없는 것으로 분명히 알고 있다”고 말했다. 우 수석은 이어 “대통령 철학이 측근들에게도 다 공유된 거 아닌가 싶다”며 “밖에서 볼 때는 김 실장이 다 하는 것처럼 보일지 모르겠으나 대통령실에서 김 실장이 월권한 걸 본 적 없다”고 했다.
우 수석은 또 내란전담재판부 설치와 관련해 “이 대통령이 준 지침은 ‘개혁을 미루지 마라, 그런데 지혜롭게 하라’는 입장”이라고 밝혔다. 그는 “이 대통령은 개혁주의자이지만 방법에선 실용주의자”라며 “지혜로운 방법이 여러 가지가 있는데 자꾸 싸우는 방식으로 하는 게 개혁의 전부는 아니라고 얘기한다”고 했다. 이어 “내란전담재판부 관해서도 ‘내란전담재판부 하자, 근데 2심부터 하자’는 게 대통령 생각”이라며 “그게 더 지혜롭지 않나”라고 말했다.
우 수석은 내란전담재판부 설치를 두고 “논의가 시작된 건 지귀연 판사가 윤석열 전 대통령을 풀어줬던 일에서 시작된 것”이라며 “실제 재판하면서 태도가 준엄하지 않고 가족오락관 같다는 비판이 많지 않았나”라고 했다. 또 전국 각급 법관 대표들이 전날 전국법관대표회의에서 내란전담재판부의 위헌성 논란 등에 우려를 표한 데 대해 “의견 낼 수 있다고 보는데 적어도 지 판사의 행태에 대해 비판하고 자성했어야 한다”며 “그게 국민에 대한 예의”라고 비판했다. 그러면서 “윤석열 피고인 재판이 지연되거나 재판에 차질이 있어선 안 된다는 게 대원칙”이라며 “그런 것에 대한 당과의 조율도 다 끝나있다”고 밝혔다.
