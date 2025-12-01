[오늘의 운세/12월 10일]

● 쥐
48년 져주는 것이 결국 이기는 것.
60년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있는 법.
72년 일이나 직장문제로 고민이 생길 수 있다.
84년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것.
96년 회식자리에서 과음은 절대 금물!
08년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
● 소
37년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
49년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
61년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
73년 포기는 빠를수록 좋다.
85년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가.
97년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
● 범
38년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
50년 전화위복의 기회가 제공된다.
62년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출.
74년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
86년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
98년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
● 토끼
39년 기대하지 않았던 곳에서 기쁨이 따르게 된다.
51년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
63년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
75년 즐겁고 유쾌한 하루.
87년 회식 자리나 즐거운 만남 생긴다.
99년 서쪽방향이 길하며 때아닌 감기 주의.
● 용
40년 수입이나 지출이 원활히 이뤄질 듯.
52년 아랫사람들이 잘 따르고 인정해 준다.
64년 사람 만나는 일에서 좋은 성과 거둘 수.
76년 두 가지 일이 동시에 진행이 된다.
88년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
00년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
● 뱀
41년 추진하던 일이 큰 성취를 보게 된다.
53년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
65년 가까운 사람의 실수로 작은 소란이 있을 수 있다.
77년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라.
89년 즐겁고 유쾌한 하루!
01년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
● 말
42년 마음은 청춘, 몸은 활력이 넘친다.
54년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해해 줄 것.
66년 금전의 흐름이 비교적 원활하게 이뤄질 듯.
78년 즐거운 만남과 기분 좋은 회식.
90년 사람 너무 믿지 말고 비밀 누설하지 말 것.
02년 마음 바꾸지 말고 초지일관할 것.
● 양
43년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
55년 서로 마음은 맞지만 상황이 안 따라줄 수 있다.
67년 작은 돈에는 인색하지 말 것.
79년 즉시 결과가 필요한 상담보다는 장기적인 계획에 유리.
91년 회식 자리나 모임에서 인기 독차지.
03년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
● 원숭이
44년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다.
56년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
68년 충동적인 지출이나 소비를 주의.
80년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
92년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다.
04년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
● 닭
45년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
57년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
69년 과로하거나 무리하지 말 것.
81년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가할 것.
93년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
05년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
● 개
46년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유 필요.
58년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
70년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
82년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것.
94년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
06년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
● 돼지
47년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
59년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
71년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
83년 충동적인 구매나 소비를 주의.
95년 한발 물러서라 시간이 약이다.
07년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구할 것.
인천철학관 박성희 원장
