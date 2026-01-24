‘성조기 든 펭귄’과 그린란드 정복?…트럼프, 7년전부터 야욕

2019년 트럼프 1기부터 백악관 논의
희토류 3610만t 매장… 전략적 요충지
中-러 세력 확대에 美 “지배 절대 필요”
강경 덴마크 “주권은 레드라인, 협상 없다”
미국 백악관은 23일(현지 시간) 도널드 트럼프 대통령이 성조기를 든 펭귄과 함께 그린란드 설원을 걷는 합성 사진을 공식 소셜네크워크서비스(SNS)에 올렸다. 앞서 트럼프 대통령이 군사력 동원 등 무력 합병 카드는 집어넣었으나, 재차 그린란드를 향한 야욕을 드러낸 것이다.
트럼프 대통령은 이틀 전인 21일 스위스 다보스에서 열린 ‘세계경제포럼 연차총회’ 연설에서 그린란드에 대해 “북미 대륙 일부이자 서반구 최북단의 우리 영토”라고 주장하면서도 “무력 사용을 원하지 않고, (무력을) 쓰지 않을 것”이라고 말했다. 같은 날 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 대한 관세도 철회했다.
그러나 트럼프 대통령은 이튿날 폭스비즈니스 인터뷰에서 “우린 그린란드에 대한 완전한 접근권, 또 모든 군사적 접근권을 갖게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 그 대가로 미국은 “아무것도 지불하지 않을 것”이라고 했다. 그린란드를 둘러싼 미국과 유럽의 갈등이 다시 불붙을 수 있다는 우려도 커졌다.
미국 전쟁부(국방부)가 23일 발표한 새로운 국방전략(National Defense Strategy·NDS)에도 그린란드에 대한 영향력 확대 의지가 명확히 드러났다. NDS는 “북극에서 남미에 이르는 핵심 지역 중 특히 그린란드와 아메리카만(멕시코만), 파나마 운하에 대한 군사적, 상업적 접근을 보장할 수 있도록 하겠다”고 했다.
● 집권 1기부터 트럼프 그린란드에 관심…참모들과 논의
트럼프 대통령은 집권 1기 시절부터 덴마크령인 그린란드 매입 가능성을 거론해 왔다.
2019년 CNN 등 외신 보도에 따르면 트럼프 대통령은 참모들과 그린란드에 매장된 풍부한 자원 및 지정학적 중요성에 대한 진지한 토의를 했다. 그는 같은 해 SNS에 그린란드에 트럼프타워가 건설된 합성 사진을 올리면서도 “이런 짓을 하지는 않을 것”이라고 했다. 하지만 세계 최강대국 지도자가 이런 사진을 올리는 것 자체가 상대에게는 압박감으로 다가왔다.
당시 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “영토는 거래 대상이 아니다”라고 발끈했고, 이에 트럼프 대통령은 덴마크 방문 일정을 전격 취소하기도 했다.
● 지정학적 요충지…美, 中-러 견제 목적도
미국 월스트리트저널(WSJ)은 그린란드가 미국의 안보 측면에서 전략적으로 중요한 지역이라고 분석했다.
제2차 세계대전 이후 미국과 소련의 냉전 구도가 본격화하고 1949년 덴마크가 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입하면서 북극 지역의 군사적 중요성이 부각됐다. 이에 미국은 1951년 덴마크와 ‘그린란드 방위 협정’을 체결하고 그린란드에서 미국 군사 기지를 운영할 수 있는 권리를 얻었다. 1953년에는 최북단에 툴레 공군기지(현 피투피크 우주기지)를 건설했다.
그린란드의 풍부한 천연자원을 미국은 늘 탐냈다. 그린란드에는 약 3610만 t(톤)에 달하는 희토류가 매장돼 있다. 희토류는 ‘4차 산업혁명의 쌀’로 불리며 반도체, 레이저 등 첨단 제품의 생산에 필수적이다. 현재 전 세계 희토류 공급의 주도권을 쥔 나라는 미국의 패권 경쟁국인 중국이다. 때문에 그린란드의 희토류는 미국이 탐낼 수 밖에 없는 자원이다.
중국과 러시아도 그린란드에 관심을 보이는 만큼 트럼프 대통령은 두 국가의 북극권 진출을 막아야 한다는 이유로 그린란드의 미국 병합의 정당성을 주장하고 있다. 트럼프 대통령은 재선에 성공한 직후부터 그린란드를 사들이겠다는 뜻을 자주 밝혔다. 그는 2024년 12월 “국가 안보와 세계 자유를 위해 미국의 그린란드 소유 및 지배가 절대적으로 필요하다”고 말했다.
올해 1월 4일에는 “방어를 위해 그린란드가 절대적으로 필요하다”고 주장하며, 같은 달 20일 그린란드로 표시된 지역에 자신이 대형 성조기 깃발을 들고 서 있는 합성 사진을 SNS에 공유했다.
● 병합 협상 난항 예상…덴마크 “주권은 레드라인”
미국과 덴마크, 그린란드는 향후 협상을 이어갈 방침이다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 22일 성명을 통해 “우리는 안보, 투자, 경제 등 모든 것을 정치적으로 협상할 수 있다”며 “그러나 우리 주권은 협상할 수 없다. 주권은 ‘레드라인’”이라고 강조했다.
다만 워싱턴포스트(WP)는 그린란드 내 미군 병력·기지 확대, 차세대 미사일방어 체계인 ‘골든돔’ 배치, 광물 채굴 등 대부분의 사안에서 난항이 예상된다고 복수의 유럽 당국자들을 인용해 보도했다. 그러면서 트럼프 대통령의 ‘완전한 접근권’ 발언에 대해 “그린란드를 둘러싼 트럼프 대통령의 공세에 충격을 받은 유럽 당국자들은 대서양 동맹의 균열이 아직 끝나지 않았다고 경고한다”고 전했다.
