[오늘의 운세/12월 9일]

● 쥐
48년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
60년 너무 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라.
72년 가급적 다툼을 피하고 과욕보다는 양보가 필요.
84년 멀리서 구하지 말고 가까이서 찾을 것.
96년 연인 간에도 이해와 양보가 필요.
08년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
● 소
37년 가벼운 운동이나 취미생활 만들기.
49년 다른 사람과 비교하지 말고 만족할 것.
61년 혼자보다는 마음 맞는 사람과 함께할 것.
73년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
85년 마음의 여유가 필요하다.
97년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
● 범
38년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
50년 평범한 것이 가장 좋은 것이다.
62년 작은 허물은 덮어 주고 모르는 척 할 것.
74년 너무 예민하게 받아들이지 말고 편안하게.
86년 도와주는 것에 인색하지 말 것.
98년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
● 토끼
39년 완고함 보다는 부드러운 이해심 갖기.
51년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
63년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
75년 가까운 곳에서 해결방법이 모색될 수 있다.
87년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
99년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
● 용
40년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
52년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
64년 시간은 좀 걸려도 결국은 목표 달성.
76년 작은 것은 양보하는 것이 현명한 처세.
88년 오늘은 멋진 데이트 계획을 세워보시길.
00년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라.
● 뱀
41년 마음에 쏙 들어도 결정은 신중하게.
53년 때로는 포기하는 것이 더 좋을 수 있다.
65년 작은 것은 양보하는 것이 현명한 처세.
77년 실리도 중요하지만 명분을 소중하게.
89년 처음은 조금 힘들어도 마무리는 잘될 듯.
01년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
● 말
42년 너무 자책하기 말라! 인생은 돌고 도는 것.
54년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 판단할 것.
66년 꾸준한 노력에 좋은 결과.
78년 한눈팔지 말고 맡은 일에만 충실.
90년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
02년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
● 양
43년 몸은 활력이 넘치고 새로운 희망이 생긴다.
55년 사방에 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
67년 오늘은 사랑이 넘치는 하루가 될 듯.
79년 서로 입장이나 생각이 통하게 될 듯.
91년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
03년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
● 원숭이
44년 도와 줄때는 확실하게 도와줄 것.
56년 몸은 활력이 넘치고 새로운 희망이 생긴다.
68년 겸손하고 성실한 자세 가질 것.
80년 앞에 나서지 말고 맡은 일만 할 것.
92년 마음 터놓을 수 있는 대화상대가 필요.
04년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
● 닭
45년 시간 걸리고 돌아가도 안전한 것을 선택.
57년 돈 쓸 일이나 귀찮은 일이 생길 수도.
69년 직접 하기보다는 적임자에게 맡길 것.
81년 차라리 단 한명의 진정한 아군을 찾아라.
93년 가슴을 활짝 열고 열정을 불살라 볼 것.
05년 상대방의 입장에서도 생각해볼 것.
● 개
46년 좀 더 멀리 내다보고 판단 할 것.
58년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
70년 무리한 계획이나 투자는 자제 할 것.
82년 애정은 작은 다툼 후에 더욱 깊어진다.
94년 감정에 끌려가지 말고 이성적으로 행동.
06년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
● 돼지
47년 그간의 노력이 결실을 보게 될 듯.
59년 때로는 적당한 융통성도 필요하다.
71년 집안에 경사나 추진하는 일에서 목적 달성.
83년 소규모 모임에 유리하며 애정이 깊어지는 시기.
95년 처음부터 목표를 높게 잡지 말 것.
07년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
인천철학관 박성희 원장
