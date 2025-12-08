[오늘의 운세/12월 8일]

● 쥐
48년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것.
60년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
72년 여러 사람의 이야기를 들어 보고 판단 할 것.
84년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
96년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
08년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
● 소
37년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
49년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다.
61년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
73년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요.
85년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
97년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
● 범
38년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
50년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유가 필요.
62년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
74년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
86년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다.
98년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
● 토끼
39년 자신에게 투자하는 것을 아끼지 말 것.
51년 도와 줄때는 확실하게 도와줄 것.
63년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
75년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
87년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
99년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
● 용
40년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
52년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
64년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
76년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황이 좋아진다.
88년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
00년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
● 뱀
41년 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다.
53년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것.
65년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
77년 편견이나 고정관념에서 벗어날 것.
89년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
01년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
● 말
42년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
54년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
66년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
78년 주변상황이나 분위기 파악 정확히 할 것.
90년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
02년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
● 양
43년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
55년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수도 있다.
67년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
79년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것.
91년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
03년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
● 원숭이
44년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
56년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
68년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각할 것.
80년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
92년 과음과 과식은 절대금물.
04년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
● 닭
45년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
57년 지나간 일에 대해 집착하지 말 것.
69년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
81년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
93년 시간에 늦지 않도록 일찍 출발할 것.
05년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
● 개
46년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수.
58년 금일은 직접적인 투자나 금전 거래 자제.
70년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
82년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯.
94년 혼자만의 시간과 휴식이 필한 때.
06년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해질 수.
● 돼지
47년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
59년 작은 것이 모여 큰 것이 되는 법.
71년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
83년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
95년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
07년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
인천철학관 박성희 원장
