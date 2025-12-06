[오늘의 운세/12월 6일]

● 쥐 48년 반가운 소식이나 공돈 들어올 수 있다. 60년 아무리 바빠도 절대 서두르지 말고 꼼꼼하게 살펴볼 것. 72년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 84년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 96년 무리하게 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 08년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가.
● 소 37년 함께했던 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 49년 많이 움직여라, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 61년 하는 일마다 잘 되는 날 이익도 되고 명분도 챙긴다. 73년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 85년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 97년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있는 법.
● 범 38년 넓은 마음으로 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 50년 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 62년 저기 기준을 내 세우지 말고, 편견이나 고정관념에서 벗어 날것. 74년 욕심내지 말고, 책임 못 질 일은 하지 말 것. 86년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 98년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 따르게 된다.
● 토끼 39년 다치기 쉬운 날, 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 51년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사! 63년 작은 일이 큰 성공을 부른다. 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 75년 마음에 들지 않아도 참아라. 87년 때로는 마음에 들지 않아 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 99년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
● 용 40년 넓은 마음으로 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 52년 과거는 이미 지나간 것, 지나간 일에 집착하지 말 것. 64년 범사에 감사하며 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 76년 마음에 쏙 들어도 결정은 신중하게 할 것. 88년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것. 00년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라.
● 뱀 41년 도움으로 살아간다는 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요. 53년 구관이 명관이고 묵은 것이 좋다. 65년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에 할 것. 77년 서두르지 말고 할 일은 많은데 시간은 부족. 89년 대인관계에 신경 쓰고 많이 만날 것, 인맥 넓히기. 01년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
● 말 42년 말과 행동으로 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 54년 무리해도 시작해라, 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다. 66년 구설이 있는 날, 남의 일에 참견하지 말라. 78년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 90년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 02년 즉시 결과가 필요한 상담 보다는 장기적인 계획에 유리.
● 양 43년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 55년 현재가 가장 중요하다, 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 67년 멋을 내기보다 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 79년 발표나 계약 등 중요한 결정은 점심 시간을 활용해라. 91년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 03년 사람 너무 믿지 말고 비밀 누설하지 말 것. ● 원숭이 44년 마음이 급해도 무리하지 말고 내일로 미루어라. 56년 운수 좋은 날이다, 몸은 활력이 넘치고 새로운 희망이 생긴다. 68년 하고 싶은 일이 있어도 욕심내지 말고, 무리하지는 말 것. 80년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 92년 준비가 되었어도 확인! 또 확인이 필요하다. 04년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
● 닭 45년 밀려있든 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 57년 귀인을 만나는 날이다. 늦은 오후의 만남이 좋다. 69년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 81년 말과 행동을 조심할 것, 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 93년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 05년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다. ● 개 46년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 58년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 70년 생각하지 않았든 곳에서 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 82년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 94년 과신하지 말고 계획대로 천천히 겸손한 자세 필요. 06년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것. ● 돼지 47년 예상하지 않은 일로 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다. 59년 서두르지 말라, 모든 것은 시간이 해결해 준다. 71년 도와줄 때는 확실하게 도와 줄 것. 83년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 95년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 07년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것.
