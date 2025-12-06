[오늘의 운세/12월 7일]

● 쥐 48년 느낌으로 판단하지 말고, 자신의 감정을 잘 다스려야 한다. 60년 좀 더 규칙적인 식생활을 습관화해라. 72년 사소한 말도 주의를 가질 것, 믿는 도끼 발등 찍히지 않도록 주의. 84년 현재의 상황을 정확하게 파악하는 것이 우선. 96년 좀 더 신중하게 한 번 더 생각하여 꼼꼼하게 체크해 봐라. 08년 결정 내리기 전에 한 번 더 심사숙고할 것. ● 소 37년 끊임없이 변한다, 어제의 적이 오늘의 동지가 된다. 49년 원인 없는 결과는 없다, 베푼 만큼 돌아온다. 61년 가까이 있는 사람에게 잘 해라, 귀인은 의외로 가까운 곳에 있다. 73년 자신의 의무를 찾아서 해야 한다. 85년 경솔한 행동으로 망신수 있으니 매사 신중할 것. 97년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 범 38년 운이 솟아나는 날이다, 동서남북으로 행운이 들어온다. 50년 경우가 바른 사람이 진실된 사람이다. 62년 구설수가 있으니 법적인 문제를 꼼꼼하게 살피고 주의할 것. 74년 웃는 얼굴이 행운을 부른다. 86년 실수도 반복되면 무능이다. 꼼꼼하게 다시한번 더 확인해라. 98년 정리할 것은 빨리 정리해라, 잊을 건 잊고 버릴 건 버려라.
● 토끼 39년 앞으로 전진하는 것도 좋지만, 중간점검이 필요한 시점이다. 51년 끊임없이 변한다, 어제의 적이 오늘의 동지가 된다. 63년 쉬는 것이 힘이 된다. 바빠도 잠은 충분히 자는 것이 좋다. 75년 자신의 현 위치를 냉철하게 판단할 것. 87년 묵묵히 전진하다 보면 좋은 소식 있다. 99년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
● 용 40년 채찍과 당근을 동시에 같이 사용할 것. 52년 천천히 시간을 가지고 생각할 것, 당면한 문제는 시간이 해결해 준다. 64년 금하면 시수가 된다, 결과는 조금 더 기다려 볼 것. 76년 믿음을 심어주는 것이 승부수. 88년 거짓은 오래가지 못합니다. 진실한 마음은 결국 통한다. 00년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
● 뱀 41년 따듯한 음식과 규칙적인 운동이 건강을 지킨다. 53년 동서남북 활동을 많이 할 것, 활력이 돌고 생기가 넘치는 하루. 65년 돈 복이 있는 날, 돈 들어올 일이나 기쁜 소식이다. 77년 마음을 힘들게 한다, 먼저 마음을 열어라. 89년 점검하고 점검할 것, 돌다리도 두드려보고 건너라. 01년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
● 말 42년 컨디션이 안 좋은 날, 마음이 허전해도 과음은 절대 금물. 54년 조급하면 실수한다, 조금 더 느긋한 마음 필요. 66년 도와줄 수 있을 때, 할 수 있을 때 도와주어라. 78년 감사는 복을 부른다, 작은 것에 감사하는 마음 필요. 90년 은혜는 작은 것 일지라도 꼭 갚아야 한다. 02년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게 처리할 것. ● 양 43년 눈앞의 이익보다 옳고 그름을 기준으로 판단 할 것. 55년 변화에 맞추어 새로운 목표를 세워 볼 것. 67년 마음이 결과를 만든다, 어떤 경우에도 자신감을 잃지 말라. 79년 주변의 도움을 받는 것도 방법이다. 91년 힘들어도 기초가 된다, 비온 뒤의 땅이 굳다. 03년 감정에 끌려도 중심을 잃지는 말 것.
● 원숭이 44년 좀 더 구체적인 목표를 세워라. 56년 체면도 좋지만 현실적인 면도 감안 할 것. 68년 구설이 있는 날, 오해는 사소한 것에서 비롯된다. 80년 전통도 중요하지만 새로운 것도 받아 들여라. 92년 운이 좋은 날, 물 만난 고기로다. 할 수 있는 일이면 많이 할 것. 04년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
● 닭 45년 행운이 있는 날, 호랑이가 날개를 얻은 격. 57년 주위의 신뢰를 얻는 것이 우선이다. 69년 조심할 것, 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다. 81년 어떤 아무리 바빠도 지킬 건 지키며 살아야 한다. 93년 무례하면 오해를 받는다, 윗사람에 대한 예의는 기본. 05년 미래를 위한 꿈도 좋지만 현실에 만족 할 것. ● 개 46년 근본을 잊지 말아야 한다. 58년 흔들리지 말고 중심을 잘 잡을 것. 70년 육식보다는 채식이 건강에 좋다. 82년 짜증이 나도 감정적으로 일 처리는 삼갈 것. 94년 몸이 차가워지는 날이다, 따뜻한 물과 음식을 먹어라. 06년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라.
● 돼지 47년 오해하지 않도록 충분히 설명하고, 이해 시켜라. 59년 행운의 날이다, 반가운 소식이나 웃을 일 있다. 71년 넓게 문제를 해결해라, 나보다 우리라는 관점에서 생각해라. 83년 현재는 현재일 뿐 보이는 모습이 다가 아니다. 95년 공짜가 화를 부른다, 세상에 완전한 공짜는 없다. 07년 육체적으로 힘은 들어도 행복이 넘친다.
