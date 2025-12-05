[오늘의 운세/12월 5일]

● 쥐 48년 조금만 양보하면 만사형통. 60년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복. 72년 좋은 소식이 기다리고 있다. 84년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. 96년 금전적인 문제 행운이 따른다. 08년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
● 소 37년 결정 내리기 전에 한 번 더 심사숙고 할 것. 49년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다. 61년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것. 73년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것. 85년 주어진 일에 최선을 다할 것. 97년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 범 38년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다. 50년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다. 62년 일도 많지만 보람도 크다. 74년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯. 86년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세. 98년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
● 토끼 39년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다. 51년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 좋다. 63년 배우자와 시간을 가져 볼 것. 75년 가급적 대중교통 이용할 것. 87년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것. 99년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 용 40년 작은 행복이 찾아온다. 52년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 64년 작은 것이라도 만족해라. 76년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. 88년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것. 00년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
● 뱀 41년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것. 53년 외출할 때는 따뜻하게 입는 것이 좋다. 65년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다. 77년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것. 89년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것. 01년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
● 말 42년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 54년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 66년 모든 일이 잘 풀려 나간다. 78년 운전할 때는 좀 더 느긋한 자세로. 90년 작은 것에 인색하지 말 것. 02년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 양 43년 상황이나 분위기 파악 잘할 것. 55년 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 67년 승자의 아량과 여유가 필요. 79년 금전 문제나 사람 문제로 작은 고민. 91년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게. 03년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 원숭이 44년 가급적 너그러운 표정으로 일관할 것. 56년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다. 68년 겉치레보다는 마음 편한 것 선택. 80년 이득도 있지만 나가는 것도 적지 않다. 92년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 04년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. ● 닭 45년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각. 57년 문서로 인한 거래에 특히 길하다. 69년 명예가 따르고 축복받는 기상. 81년 윗사람이나 경험자의 말을 존중. 93년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것. 05년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
● 개 46년 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다. 58년 독단보다는 서로 의논하여 결정. 70년 자신의 위치에서 본분을 다해라. 82년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다. 94년 희망과 비전이 보인다. 06년 마음에 들지 않아도 참아라.
● 돼지 47년 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 59년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다. 71년 상대방의 입장에서 생각해볼 것. 83년 도와주려면 확실하게 도와주어라. 95년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라. 07년 책임 못질 일은 하지 말 것.
