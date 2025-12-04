[오늘의 운세/12월 4일]

● 쥐
48년 웃는 얼굴이 복을 부른다.
60년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
72년 좋은 소식이 기다리고 있다.
84년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
96년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
08년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
● 소
37년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
49년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
61년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
73년 세상이 다 내 마음 같지는 않다.
85년 반가운 인연이 귀인 역할.
97년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 범
38년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
50년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
62년 그동안의 고생에 대한 보람을 느낀다.
74년 모처럼 반가운 계기가 생길 듯.
86년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
98년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
● 토끼
39년 즐겁고 재미있는 하루!
51년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
63년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
75년 가급적 대중교통 이용할 것.
87년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
99년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 용
40년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
52년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
64년 기대가 크면 실망도 크다.
76년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
88년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
00년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
● 뱀
41년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
53년 외출할 때는 긴 옷을 준비해라.
65년 말 한마디에 천 냥 빚 갚는다.
77년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
89년 이미 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
01년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것.
● 말
42년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
54년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
66년 승자의 아량과 여유가 필요.
78년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
90년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 확인.
02년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
● 양
43년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
55년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
67년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
79년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
91년 작은 것에 인색하지 말 것.
03년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 원숭이
44년 허술해 보여도 손에 익숙한 게 좋다.
56년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
68년 지출은 있지만 마음은 행복.
80년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요.
92년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
04년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
● 닭
45년 자녀들과 호흡을 맞추면 만사가 편안.
57년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상.
69년 자존심보다 현실이 먼저다.
81년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
93년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
05년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
● 개
46년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
58년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
70년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
82년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
94년 새로운 희망과 비전이 생긴다.
06년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
● 돼지
47년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
59년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
71년 상대방의 입장에서 생각해볼 것.
83년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
95년 작은 일에도 감사하는 마음 가져라.
07년 충동적인 구매 주의할 것.
