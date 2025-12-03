[오늘의 운세/12월 3일]

● 쥐
48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
60년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
72년 지나치면 모자람만 못한 법.
84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
96년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
98년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.

● 소
37년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
49년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
85년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
97년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.

● 범
38년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
50년 건강에 적신호! 무리하지 말 것.
62년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
74년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
86년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
98년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.

● 토끼
39년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
51년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
63년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
75년 밥 사주는 것에 인색해하지 말라.
87년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
99년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.

● 용
40년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
52년 편견을 버리고 마음을 열어라.
64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
00년 마음에 쏙 들어도 결정은 신중하게 할 것.

● 뱀
41년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
53년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
65년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
77년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
89년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
01년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.

● 말
42년 이것도 좋고 저것도 좋다.
54년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
66년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
78년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
90년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
02년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.

● 양
43년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
55년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
67년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
79년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
91년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
03년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.

● 원숭이
44년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
56년 베푼 만큼 돌아온다.
68년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
92년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
04년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.

● 닭
45년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
57년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
69년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
81년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
93년 충동적인 구매나 언행 주의.
05년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.

● 개
46년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
58년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
70년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
82년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
94년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
06년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.

● 돼지
47년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
59년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
71년 지나친 과욕은 금물!
83년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
95년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
07년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.

인천철학관 박성희 원장
