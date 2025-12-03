[오늘의 운세/12월 3일]

● 쥐
48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
60년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
72년 지나치면 모자람만 못한 법.
84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
96년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
98년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
● 소
37년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
49년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
85년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
97년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
● 범
38년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
50년 건강에 적신호! 무리하지 말 것.
62년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
74년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
86년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
98년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
● 토끼
39년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
51년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
63년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
75년 밥 사주는 것에 인색해하지 말라.
87년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
99년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
● 용
40년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
52년 편견을 버리고 마음을 열어라.
64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
00년 마음에 쏙 들어도 결정은 신중하게 할 것.
● 뱀
41년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
53년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
65년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
77년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
89년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
01년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
● 말
42년 이것도 좋고 저것도 좋다.
54년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
66년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
78년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
90년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
02년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 양
43년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
55년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
67년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
79년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
91년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
03년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
● 원숭이
44년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
56년 베푼 만큼 돌아온다.
68년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
92년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
04년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
● 닭
45년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
57년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
69년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
81년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
93년 충동적인 구매나 언행 주의.
05년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
● 개
46년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
58년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
70년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
82년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
94년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
06년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 돼지
47년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
59년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
71년 지나친 과욕은 금물!
83년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
95년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
07년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
