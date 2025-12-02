[오늘의 운세/12월 2일]

● 쥐
48년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
60년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
72년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
84년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
96년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
08년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
● 소
37년 행운의 여신이 함께하고 있다.
49년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
61년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
73년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다.
85년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
97년 충동적인 구매 주의 할 것.
● 범
38년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
50년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
62년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
74년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
86년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
98년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 토끼
39년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯.
51년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
63년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
75년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
87년 충동구매와 과음은 금물!!
99년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 용
40년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
52년 중요한 일은 내일을 기약해라.
64년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
76년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
88년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
00년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
● 뱀
41년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
53년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
65년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
77년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
89년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
01년 자신감도 지나치면 병이다.
● 말
42년 모든 것은 세월이 약이다.
54년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
66년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
78년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것.
90년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
02년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
● 양
43년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
55년 고질병에서 해방이 되는 기상!
67년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
79년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
91년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
03년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것
● 원숭이
44년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
56년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
68년 오늘은 가급적 대중교통 이용 할 것.
80년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
92년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
04년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
● 닭
45년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
57년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
69년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
81년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
93년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
05년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
● 개
46년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
58년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
70년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
82년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
94년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
06년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
● 돼지
47년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
59년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
71년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
83년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
95년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
07년 과신하지 말고 겸손한 자세필요.
인천철학관 박성희 원장
