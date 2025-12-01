[오늘의 운세/12월 11일]

● 쥐
48년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
60년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
72년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
84년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
96년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
08년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
● 소
37년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
49년 중요한 일은 내일을 기약해라.
61년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
73년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
85년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
97년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
● 범
38년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
50년 고질병에서 해방이 되는 기상!
62년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
74년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
86년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
98년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
● 토끼
39년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
51년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
75년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
87년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
99년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
● 용
40년 행운의 여신이 함께하고 있다.
52년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
64년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
76년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다.
88년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
00년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
● 뱀
41년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
53년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
65년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
77년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
89년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
01년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
● 말
42년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
54년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
66년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
78년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
90년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
02년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
● 양
43년 모든 것은 세월이 약이다.
55년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
67년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
79년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
91년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
03년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
● 원숭이
44년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
56년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
68년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
80년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
92년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
04년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
● 닭
45년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
57년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
69년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
81년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
93년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
05년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
● 개
46년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들어 고민할 듯.
58년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
70년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
82년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
94년 충동구매와 과음은 금물!
06년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
● 돼지
47년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
59년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
71년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
83년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
95년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
07년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
인천철학관 박성희 원장
