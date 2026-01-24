조국 “조국당 DNA 보존이 합당 원칙…與 먼저 정리해야 답변”

조국혁신당 조국 대표는 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안에 대해 24일 “어떤 경우에도 정치인 조국과 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다”고 밝혔다.
조 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 긴급 의원총회를 열고 민주당의 합당 제안을 논의한 뒤 “혁신당의 독자적, 정치적 DNA가 보존돼야 함은 물론이고 확대돼야 한다는 원칙에 기초해 논의하고 결정할 것”이라며 이같이 말했다. 그는 비공개로 진행된 의총에서 소속 의원 12명에게 정 대표로부터 합당 제안을 받은 경과 등을 설명했다.
조 대표는 기자들과 만난 자리에서 “(의총에서) 합당 제안 과정에 대해 (정 대표가) 어떻게 제안했고 제가 어떻게 대응했는지 상황을 공유했다”며 “크게 봐서 (의원들이) 제 생각과 거의 차이가 없다는 점을 확인했다”고 전했다.
이어 “오늘 의원총회를 시작으로 조국혁신당은 당무위원회를 열고 공식적인 절차를 밟아 나갈 것”이라며 “그 속에서 당원의 의견이 어떤지, 국민의 생각이 어떤지 수렴하고 논의할 것”이라고 했다.
그는 ‘의원총회에서 합당에 반대하는 의원이 있었느냐’는 물음에 “합당을 제안한 민주당 내부에서 논쟁이 있는 것 같은데, 공식 절차를 통해 의견을 정리할 것으로 예상된다”며 “민주당 논의가 정리된 뒤 저희가 답해야 하는 것”이라고 말했다.
이어 합당 논의 장기화 가능성에 대해서도 “민주당에 달려 있다”며 “민주당 내 격론이 있다는 언론 보도를 봤다. 이 상태에서 그다음으로는 가지 못하는 것 아니겠는가”라고 했다.
조국혁신당 서왕진 원내대표도 의총 후 기자들과 만나 “의총에서 특별히 우려의 목소리가 나온 것은 없다”며 “당원들은 매우 차분하고, 당 차원의 논의를 지켜보는 분위기라고 전해 들었다”고 밝혔다.
그는 “혁신당의 가치와 비전을 실현하는 방안으로 합당 여부를 판단하는 논의를 당 대표 중심으로 차분하고 질서 있게 진행하자는 게 의원들의 일치된 입장”이라고 전했다.
그러면서 “민주당도 자체적으로 논의할 것이고 혁신당도 논의하겠지만 빠른 속도로 결론이 나올 것 같지는 않다”고 했다.
혁신당은 이날 의총에 이어 26일 당무위를 여는 등 의견 수렴을 지속할 예정이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
