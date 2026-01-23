“정청래, 사과할 각오로 합당 제안”…2개월 내 결론

정청래 더불어민주당 대표는 23일 “(조국혁신당과) 앞으로 합당해가는 과정은 전체 당원들이 토론하고 전체 당원들의 투표도 있을 것”이라고 말했다. 당내 반발이 점차 커지자 추가로 입장을 내놓은 것이다.
정 대표는 충북 진천선수촌을 방문해 기자들과 만나 “저는 합당 제안을 한 것이다. 전체 당원들이 투표 통해 동의를 해야 그 다음 진도를 나갈 수 있는 상황”이라며 이같이 밝혔다. 앞서 당내 일부 의원들은 정 대표가 공식 논의 없이 합당을 제안했다고 반발했다.
그는 “당 대표로서 제안이란 형태로 첫 테이프를 끊은 만큼 앞으로 당원들과 많이 논의했으면 한다”고 덧붙였다.
정 대표의 전격적인 조국혁신당과의 합당 제안에 민주당은 내홍에 휩싸였다.
이언주 황명선 강득구 민주당 최고위원 세 명은 이날 국회 기자회견을 열고 ”민주당은 정 대표의 사당이 아니다“라며 ”정청래식 독단은 이제 끝나야 한다“고 지적했다. 이들은 ”어제 최고위원회의는 논의하는 자리가 아니었다“며 ”이미 조국 대표와 협의하고 결정된 사안을 일방적으로 통보하고 전달받은 자리였다“고 말했다.
이날 진천선수촌에 정 대표와 동행한 박지혜 대변인은 “조국혁신당과의 통합절차는 정 대표가 8월 전당대회 이후부터 고민했던 사안”이라며 “정 대표가 사과할 각오로 제안한 것이라고 말했다”라고 했다.
박 대변인은 이어 “(정 대표가) 다음 주 빠른 시일에 의원총회를 지시하라고 했고 17개 시도당에서도 당원 토론회를 개최하라고 했다”며 “향후 전당원 투표 통해 (합당에 대한) 의사를 확인하고 중앙위 의결 절차를 진행하게 될 것”이라고 했다.
민주당은 당원들의 의사와 투표 등 조국혁신당과의 통합 과정은 2개월 안에 종결할 수 있을 것으로 봤다.
민주당 충북도당 당원명부 유출 의혹에 대해 정 대표는 철저한 조사 지시를 내렸다고 했다. 정 대표는 “필요한 부분에 대해서는 윤리감찰도 지시했다. 윤리감찰 결과 나오면 적절하게, 신속하게 조치할 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0