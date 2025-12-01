[오늘의 운세/12월 12일]

● 쥐
48년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
60년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
72년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
94년 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
96년 백지장도 맞들면 낫다.
08년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
● 소
37년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
49년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
61년 때로는 자신에게도 투자가 필요하다.
73년 자만하지 말고 겸손할 것.
85년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
97년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
● 범
38년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다.
50년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 가져온다.
62년 마음의 문을 열면 만사형통.
74년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
86년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
98년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
● 토끼
39년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
51년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유를.
63년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
75년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
87년 고민은 시간이 해결해 준다.
99년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
● 용
40년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
52년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
64년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
76년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운!
88년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
00년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 뱀
41년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
53년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯.
65년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
77년 이동 시 가급적 대중교통을 이용할 것.
89년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
01년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 말
42년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요.
54년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
66년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
78년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것.
90년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
02년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
● 양
43년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
55년 오늘은 육체적인 무리는 삼가고 건강 챙길 것.
67년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다.
79년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
91년 갑작스러운 고민거리는 시간이 해결해 준다.
03년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
● 원숭이
44년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
56년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다.
68년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생긴다.
80년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
92년 가족과 함께 외식이라도 하면 행운 두 배!
04년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 닭
45년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것.
57년 가벼운 산책하며 계획 세우기.
69년 작은 도움과 친절이 미래를 위한 가장 큰 저축.
81년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
93년 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
05년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 개
46년 집안일은 자녀들과 상의 할 것.
58년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것.
70년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요.
82년 작은 허물은 들추지 말고 덮어 둘 것.
94년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
06년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 돼지
47년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
59년 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
71년 조금만 인내하면 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
83년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
95년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
07년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
