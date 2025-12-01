[오늘의 운세/12월 14일]

● 쥐 48년 늦어질수록 유리. 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것. 60년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것. 72년 서두러지 말고, 마음에 들어도 무리하지 말 것. 84년 고지가 코앞이다. 조금 힘들어도 인내심 갖기. 96년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 08년 마음을 넉넉하게 갖고 따뜻하게 대해 줄 것. ● 소 37년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다. 49년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상. 61년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다. 73년 밖의 일을 집안으로 가져오지 말고, 집안일은 배우자와 대화할 것. 85년 컨디션이 안 좋은 날, 과음과 과식은 절대금물! 97년 북쪽을 향하면 재물 운이 상승하고 서쪽을 향하면 애정이 깊어진다. ● 범 38년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다. 50년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 62년 계획대로 천천히 해라, 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다. 74년 당장 급해도 멀리 내다보고 깊게 생각할 것. 86년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다. 98년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회. ● 토끼 39년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 51년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통, 시간이 보약이다. 63년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 75년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기. 87년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 99년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과. ● 용 40년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다. 52년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 64년 넓은 마음으로 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 76년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다. 88년 시간이 내편, 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다. 00년 늦은 시간까지 밖에 있지 말고 일찍 귀가 할 것. ● 뱀 41년 운수좋은 날이다, 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯. 53년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움. 65년 재물이 들어오는 날, 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯. 77년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다. 89년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것. 01년 자신의 의사를 분명하게 표현 할 것.
● 말 42년 가까운 사람과 함께할 것, 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다. 54년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯. 66년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯. 78년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 90년 한발 물러서는 양보가 필요할 때. 02년 작은 도움과 친절이 미래를 위한 가장 큰 저축. ● 양 43년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것. 55년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 67년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다. 79년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것. 91년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요. 03년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지. ● 원숭이 44년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다. 56년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다. 68년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것. 80년 옛것을 지키고 존중할 것. 92년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요. 04년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 닭 45년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯. 57년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진. 69년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법. 81년 결과도 중요하지만 과정도 중요. 93년 이미지 상승하고 대인관계 호전. 05년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해 볼 것. ● 개 46년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 58년 예상치 못한 경사가 있게 된다. 70년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 82년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다. 94년 서쪽 방향이 길하며 때 아닌 감기 주의 할 것. 06년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다.
● 돼지 47년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 59년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 71년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 83년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것. 95년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯. 07년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
