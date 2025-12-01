[오늘의 운세/12월 13일]

● 쥐
48년 마음에 들지 않고 많이 불편해도 이해해주어라.
60년 어둠의 밤이 지나면 찬란한 태양이 다시 떠오른다.
72년 바쁘더라도 원칙대로 처리하는 것이 가장 좋다.
84년 구설이 있는 날, 좀 더 겸손한 자세 필요.
96년 자신을 위한 투자에 아끼지 마라.
08년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
● 소
37년 불평했던 사람이라도 주변사람들과 터놓고 이야기 해볼 것.
49년 정성이 지극하면 반드시 원하는 바를 얻는다.
61년 마음은 바쁜데 일은 더딜 수 있다.
73년 급해도 다시 한번 더 점검하고 순서를 기다려야 한다.
85년 때로는 조연 역할도 기쁘게 해야 한다.
97년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 범
38년 기분 좋은 날이다, 가는 곳 마다 환영 받는다.
50년 겉으로 드러난 모습 보다 내면에 충실 할 것.
62년 건강관리에는 규칙적인 운동이 최우선이다.
74년 감기에 약한 날, 목을 따뜻하게 유지해라.
86년 때로는 조건 없이 베풀 수도 있어야 한다.
98년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
● 토끼
39년 급하게 서둘지 말고, 적절한 타이밍을 기다려라.
51년 자세하게 살펴라, 작은 변화를 잘 챙겨야 한다.
63년 가능하면 내일로 미루어라, 피로가 누적되지 않게 무리하지 말 것.
75년 좀 더 멀리 보고 크게 생각할 것.
87년 욕심이 지나치면 후회 할 일 생긴다.
99년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
● 용
40년 가족과 함께 시간을 보낼 것, 고민은 술로 해결되지 않는다.
52년 계획한 대로 신념을 갖고 밀어 붙여라.
64년 구설이 있는 날, 꼭 필요한 말만 할 것.
76년 오해는 가급적 그 자리에서 빨리 풀어줄 것.
88년 마음에 안 들어도 달래면서 끌고 갈 것.
00년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
● 뱀
41년 교통사고 있는 날, 음주운전은 절대 안 된다.
53년 고민이 해결에 도움이 안 된다, 불편한 과거는 빨리 잊어라.
65년 가급적 도움을 받아 빨리 단순하게 처리 할 것.
77년 지금은 손해가 되지만, 시간이 가면 큰 이득이 된다.
89년 가족들과 뜻을 함께하는 것이 좋다.
01년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
● 말
42년 넓은 마음으로 보고도 못 본 척 하는 것이 좋다.
54년 원칙에 맞게 검토하고, 결정은 천천히 내릴수록 좋다.
66년 도움이 필요하면 과감하게 요구해라.
78년 자신과의 싸움에서 이겨야 한다.
90년 무리하면 큰 화가 된다. 자신의 분수를 지켜야 한다.
02년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 양
43년 할 수 있는 일은 스스로 할 것. 하늘은 스스로 노력하는 자를 돕는다.
55년 조금 더 계획적으로 신중하게 처신 할 것.
67년 내 일만 힘든 것은 아니다. 누구에게나 어려운 시절은 있다.
79년 구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배.
91년 고생 끝에 낙이 온다. 희망이 코 앞에 왔다.
03년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 원숭이
44년 철저한 시간 관리가 성공의 지름길.
56년 누구에게 의지하지 말고 스스로 결정을 내려야 한다.
68년 분위기를 좋게 만들고, 대화를 통해 경계심을 풀어라.
80년 좀 더 너그러운 모습을 보여줘라.
92년 목표가 코 앞에 있다. 조금만 더 밀어 붙여라.
04년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
● 닭
45년 옛정도 좋지만 지킬 건 지켜야 한다.
57년 범사에 감사해라, 웃는 낯에 욕하지 못한다.
69년 당장은 힘들어도 원칙과 정도를 지켜야 한다.
81년 계획을 다시 한번 더 점검하고, 급격한 변화에 대비하라.
93년 좀 더 철저하게 준비한 후에 실행해라.
05년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
● 개
46년 원리, 원칙, 규정, 정직이 최고의 지름길.
58년 복잡한 일이라도 단순하게 생각할 것.
70년 자기 기준을 중히 여겨라, 마음의 소리에 귀 기울여라.
82년 깔끔한 용모는 신뢰를 준다.
94년 감정에 치우치지 말고 이성적으로 행동.
06년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
● 돼지
47년 사소한 다툼이 크게 된다. 의견대립으로 인한 다툼 피해라.
59년 목적을 가지고 가라. 친구 따라 강남 간다.
71년 큰 마음으로 무리한 요구가 아니면 들어주어라.
83년 반가운 만남이나 즐거운 소식 들린다.
95년 물질보다 정신적인 면에 집중할 것.
07년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
인천철학관 박성희 원장
