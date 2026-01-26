신천지 前간부들 “이만희 구속 계기 정치개입 본격화”

“사법리스크 해결할 힘 필요했다
尹 뽑으면 교회에 도움 얘기 들어”

신천지예수교 증거장막성전의 이만희 총회장이 22일 오후 해외 일정을 마치고 인천 중구 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 필리핀에서 입국하고 있다. 2024.4.22/뉴스1
통일교와 신천지의 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검경 합동수사본부가 신천지 전직 간부들로부터 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 계기로 정치 개입을 본격화하려 했다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다.

25일 동아일보 취재를 종합하면 합수본은 19일 신천지 전직 간부였던 최모 씨로부터 “(2020년) 코로나19 확산 당시 이만희 신천지 총회장이 구속되면서 신천지를 둘러싼 문제를 해결하기 위해 정치적인 힘이 필요했다”는 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 수사기관의 압박과 각종 소송이 집중된 국면에서 정치권의 영향력을 통해 사법 리스크를 풀어나가려고 정치 개입을 본격화했다는 취지였다고 한다.

이러한 신천지 내부 판단을 토대로 조직 운영 방식이 바뀌어 나갔다는 진술도 나온 것으로 알려졌다. 합수본은 2021∼2023년 신천지의 조직적인 정당 가입 여부를 들여다보는 과정에서 신천지 전직 간부 이모 씨로부터 “지역 신도의 절반 정도가 2023년 정당에 가입했는데 이는 사실상 코로나19 이후 지역에서 신천지 활동을 이어가는 신도들의 실질적인 규모였다”는 진술도 확보했다고 한다. 또 합수본은 이 씨로부터 “2021년 담당 구역장으로부터 정당 가입에 대한 지시를 받았고, (2022년) 대선 무렵엔 ‘윤석열을 뽑으면 교회에 도움이 많이 된다’는 얘기를 들었다”는 진술도 확보한 것으로 파악됐다.

