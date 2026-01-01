[DBR]AI 역량 키워 연 4000명 배출… KDT 누적 취업생 수 1위 비결은?

팀스파르타, 국비 AX 교육으로
수료율 87%·인턴십 매칭률 80%
교육업체 넘어 ‘IT 연합체’ 목표
“과거 코딩 교육이 검술이 뛰어난 ‘사무라이’를 기르는 일이었다면, 지금은 인공지능이라는 ‘총’이 등장한 시대입니다. 이제는 칼솜씨보다 총을 얼마나 정확하게 겨누고 쏘느냐가 승부를 가릅니다.”
비전공자 대상 ‘왕초보 코딩 교육’으로 이름을 알린 팀스파르타가 최근 정부의 ‘K-디지털 트레이닝(KDT)’ 사업에서 눈에 띄는 성과를 내며 업계의 주목을 받고 있다. 단순 코딩 기술을 가르치던 교육 기업이 ‘AX(AI 전환) 교육’을 전면에 내세우고 교육 목표를 대폭 전환한 결과, KDT 수행기관 가운데 취업자 수 1위라는 큰 성과를 낸 것이다.
20일 서울 강남구 테헤란로 본사에서 만난 이범규 팀스파르타 대표는 이에 대해 “교육의 방향을 바꾼 결과”라고 설명했다. 그는 “이제 개발자의 핵심 역량은 ‘코드를 얼마나 정교하게 짜느냐’가 아니라, ‘AI 도구를 이해하고 문제를 정의하며 산업 맥락에 맞게 설계할 수 있느냐’로 크게 바뀌었다”고 말했다.
실제 과거 코딩 교육은 특정 언어와 기술을 얼마나 빠르게 익히느냐에 초점이 맞춰져 있었다. 그러나 AI의 등장은 이런 교육 방식의 한계를 빠르게 드러냈다. 개발 환경이 급변하면서 단일 기술 숙련만으로는 현장 요구를 따라가기 어려워졌기 때문이다. 팀스파르타는 이 변화를 계기로 교육의 중심을 ‘AX(AI 전환) 교육’으로 전환했다. 코드를 직접 작성하는 능력보다, AI 도구를 활용해 문제를 쪼개고 구조를 설계하며 결과를 검증하는 역량을 핵심으로 삼았다. 개발자를 ‘기술 숙련자’가 아니라 ‘문제 해결자’로 재정의한 것이다.
이 대표는 AI 시대 개발자의 필수 역량을 △다양한 AI 도구에 대한 이해 △문제를 분해하고 명령하는 기획력 △결과물을 평가할 수 있는 도메인 지식으로 정의하고 이를 ‘집 짓기’에 비유했다. 그는 “AI가 집을 대신 지어줘도 구조를 모르면 결국 무너지지만 전문가는 AI를 활용해 더 튼튼한 집을 순식간에 지을 수 있다”며 “코딩을 직접 짜는 일은 줄었지만, 전체를 설계하고 검증하는 기본기는 오히려 더 중요해졌다”고 설명했다.
단일 기술 숙련에 집중한 교육 과정이 취업 연계에서 한계를 드러내는 것과 달리, 팀스파르타의 기본기 중심 교육은 기업 적응력을 높이면서 좋은 성과를 낸 것으로 분석된다. 팀스파르타는 KDT 사업인 ‘내일배움캠프’를 비롯한 교육 사업을 통해 연간 약 4000명의 인재를 배출하고 있다. 단일 기업이 매년 종합대학 한 곳에 준하는 규모의 인력을 양성하는 셈이다.
이 같은 성과의 배경에는 팀스파르타가 지향하는 ‘IT 연합체’ 전략이 있다. IT 연합체란 교육을 비즈니스의 종착지가 아니라 출발점으로 삼아, 양성한 인재를 산업 현장과 직접 연결하는 생태계를 의미한다.
교육과 현장을 잇는 첫 번째 가교는 ‘바로인턴’ 프로그램이다. 427개 협력사와 연계된 이 프로그램의 인턴십 매칭률은 80.4%에 달하며, 10명 중 7명이 수료 후 6개월 내 취업한 것으로 집계됐다. 지난 한 해 누적 취업자 수만 1300명을 넘어섰다. 이 대표는 “팀스파르타가 한 달 치 급여를 지원하는 등 기업의 채용 비용 부담을 낮춘 것이 특히 중소기업들에 큰 도움이 돼 높은 취업률로 이어졌다는 평가를 받았다”고 전했다.
