[DBR]키워드 검색의 종말

‘발견형 쇼핑’이 부상하면서 AI 개인화 알고리즘이 구성한 SNS 피드가 인플루언서, 팔로어 기반 콘텐츠를 앞세워 소비자도 미처 모르던 니즈를 선제적으로 생성하고 있다. 이에 따라 검색엔진을 통해 상품의 인지, 고려, 전환이 순차적으로 이뤄지던 깔때기형 구매 여정이 납작하게 눌리고, 탐색부터 구매까지의 전 과정이 하나의 플랫폼 안에서 원스톱으로 이뤄지기 시작했다. 이로 인해 네이버 같은 기존 검색 기반 플랫폼은 소비자와의 초기 접점을 상실해 균열 조짐을 보이고 있다. 한발 더 나아가 AI 쇼핑 에이전트가 커머스 생태계를 재편하는 양상이 펼쳐지고 있다. 검색 기반 플랫폼의 위기와 대응 방안을 살펴봤다.
품성 좋은 리더의 가치
미국 도널드 트럼프 2기 행정부는 마키아벨리즘적 통치로 단기적 경제 성과를 거뒀으나 장기적 신뢰 훼손과 국제 질서 불안이라는 구조적 위험을 야기하고 있다. 보잉의 실패 사례와 코로나19 대응, 기업 데이터 분석 결과는 위기 상황에서 조직의 생존을 결정짓는 것은 ‘능력’보다 리더의 ‘품성’과 ‘신뢰’임을 보여 준다. 불확실성 시대에 필요한 리더십은 통제와 지시가 아닌 구성원에게 심리적 안정감을 주고 권한을 위임해 자발적 몰입을 이끌어내는 것이다. 조직은 단기 성과에 매몰되기보다 채용과 육성 시스템을 혁신해 올바른 가치관과 인품을 갖춘 리더를 양성하는 데 주력해야 한다. 위기를 타개하는 진정한 위대함은 권력의 과시가 아닌 사람에 대한 존중에서 비롯되며 품성을 잃은 능력은 지속 가능한 미래를 담보할 수 없다.
댓글 0