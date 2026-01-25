“中과 협정 체결땐 100% 관세”…트럼프, 캐나다에 경고장

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지 시간) 중국과 관계 개선을 추진 중인 캐나다를 겨냥해 관세 보복을 예고하며 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜 글을 통해 “캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품에 대해 즉시 100%의 관세가 부과될 것”이라고 밝혔다. 그는 “카니 주지사가 캐나다를 중국이 미국으로 상품을 보내는 하역장으로 만들 수 있다고 생각한다면, 그는 크게 착각하는 것”이라고 꼬집었다.
‘카니 주지사’는 트럼프 대통령이 캐나다 병합 야욕을 강조하는 차원에서 대통령이 캐나다가 미국의 51번째 주라는 의미로 캐나다 총리를 주지사로 부르는 말이다.
트럼프 대통령은 또 “중국은 캐나다 기업과 사회 구조, 전반적인 생활 방식 파괴를 포함해 캐나다를 완전히 집어삼켜 산 채로 잡아먹을 것”이라고 경고했다. 그는 다른 트루스소셜 글에선 “세계가 가장 원하지 않는 것은 중국이 캐나다를 장악하는 것”이라며 “이는 일어나지 않을 것이며, 심지어 일어날 가능성도 없다”고 부연했다.
트럼프 대통령의 이번 언급은 캐나다가 미국의 관세 정책, 서반구 병합 야욕 등에 대응하며 중국과 밀착하는 움직임을 보이는 가운데 나왔다. 카니 총리는 14∼17일 캐나다 총리로서는 8년 만에 중국을 방문, 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다. 카니 총리는 시진핑 주석과의 회담에서 “새로운 전략적 동반자 관계를 시작하자”면서 수년간의 갈등 끝에 관계 정상화를 선언했다.
양국은 정상회담 이후 중국산 전기차와 캐나다산 유채씨에 관한 관세 인하에 합의했고, 캐나다인의 무비자 중국 입국 등도 시행할 전망이다.
